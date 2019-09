"Il mio gol sarà solo e soltanto per la salvezza del Lecce". Questo l'obiettivo di Khouma El Babacar, classe '93, nuovo attaccante del Lecce, presentato allo stadio di Via del Mare. "Ho scelto Lecce perché credo che questa sia la piazza ideale per me. Sono certo che questo ambiente possa far esprimere al meglio le mie doti tecniche, e il fatto di poter giocare con continuità potrà essere per me il definitivo salto di qualità". Dopo aver disputato un tempo nell'amichevole contro il Cosenza, Babacar esordirà in campionato contro il Torino: "Proveremo a dare tutto per fare risultato ed al tempo stesso mi impegnerò per aiutare i miei compagni di squadra"