Le Sdottorate: Mistero Ramos, gli 0-0 di Fabregas e la Coop di Chivu

DUE VOLTI - Avete presente lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde? Ecco, trasferito nel calcio italiano il romanzo di Stevenson ha un nome (Gonçalo) e un cognome (Ramos). Diversamente non si spiegano i suoi numeri di questo avvio di stagione. Con il Milan 625 minuti (525 in campionato e 90 in Europa League) e un misero golletto (al Venezia, lo scorso 28 agosto). Con la casacca del Portogallo, 3 gol in 295 minuti, sempre a segno nelle tre gare in cui è stato schierato titolare (in Norvegia, in Danimarca e in casa contro la Norvegia). Ovvio e scontato che a dare qualche spiegazione debba essere l’allenatore rossonero (e portoghese) Amorim.