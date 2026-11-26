LE PAGELLE Le pagelle: per Hutchinson serata da 9, De Winter è una sciagura

L'inglese è strepitoso: segna, serve due assist e comincia la giocata del poker. Ottimi nella ripresa gli innesti di Pulisic e Tomori. Sottotono la difesa: oltre al belga, male anche Diawara

di Matteo Dotto