Le pagelle: per Hutchinson serata da 9, De Winter è una sciagura
L'inglese è strepitoso: segna, serve due assist e comincia la giocata del poker. Ottimi nella ripresa gli innesti di Pulisic e Tomori. Sottotono la difesa: oltre al belga, male anche Diawaradi Matteo Dotto
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MILAN
MAIGNAN 5.5 - Ha sulla coscienza, a metà con Diawara, l'iniziale gol di Pirola. Nulla può sul raddoppio di Jota Silva. Per il resto, ordinaria amministrazione.
GILA 6.5 - L'unico sufficiente della difesa iniziale. Gioca a destra ma sa fare lo stesso il leader pur da posizione laterale.
DE WINTER 4 - Lo si nota quando, sul finire del primo tempo, litiga con Jota Silva (entrambi ammoniti). Poi a inizio ripresa prima Jota Silva gli scappa e Maignan rimedia, subito dopo in uscita perde il sanguinosissimo pallone del raddoppio (dal 52' TOMORI 7 - Entra e blinda una difesa fino ad allora inguardabile. Strepitoso salvataggio su Gonzalez annullato però da un fuorigioco dell'attaccante).
DIAWARA 5 - Timido e pasticcione. Molle in marcatura e pasticcione in uscita. Concorso di colpo con Maignan sull'angolo da cui nasce il primo gol dell'Olympiacos. Ammonito per un fallaccio su Jota Silva (dal 67' TERRACCIANO 6.5 - Entra con il giusto atteggiamento. Attento e preciso).
ESTUPINAN 5 - Non si accende mai. Poco incisivo e molto distratto. In una potenziale azione di contropiede scatta senza accorgersi di essere almeno un paio di metri in fuorigioco (dal 46' MUSAH 6 - Pulito e determinato, sicuramente mette ordine e aiuta nelle due fasi).
JASHARI 6 - Alterna buone cose a errori marchiani. Certo non è Modric, e lo sappiamo. Però dovrebbe sfruttare meglio le occasioni che gli capitano.
RABIOT 6.5 - Si vede poco nel primo tempo, cresce molto nella ripresa quando avanza il suo raggio d'azione.
MOREIRA 7 - Primo timbro europeo dopo i 4 gol e i 4 assist in campionato. Lo firma allo scadere, dopo una prova personale non esaltante.
CISSE 7 - Segna il suo decimo gol stagionale con un bel colpo di testa. Nel primo tempo crea l'azione rossonera più importante con un sinistro da terra che Pirola toglie dalla porta. Per il resto, tante (troppe) pause (dall'84' COMOTTO SV)
HUTCHINSON 9 - The man of the match, senza dubbio alcuno. Dormicchia nel primo tempo, giganteggia nella ripresa: splendida l'azione personale per il gol della speranza. Poi mette sulla testa di Cisse la boccia del pareggio, arma la girata volante di Pulisic per il 2-3 e comincia la giocata del 2-4.
RAMOS 5 - Solita prova impalpabile. La squadra lo assiste poco ma lui meno ancora fa per dare una scossa. Esce precauzionalmente dopo aver subito una botta a inizio partita (dal 46' PULISIC 7 - Splendida la mezza rovesciata del tris rossonero, sciagurato il piattone spedito in curva negli ultimi minuti che poteva essere il poker. Poi serve a Moreira il cioccolatino del poker).
Allenatore AMORIM 7 - Pessimo l'atteggiamento della squadra nel primo tempo. Azzecca tutti i cambi per una ripresa da "vero" Euro-Milan
OLYMPIACOS
ORTEGA 5; RETSOS 5.5 (dall'81' TOUFAKIS SV), SMAJLOVIC 5, PIROLA 7, BRUNO ONYEMAECHI 4 (dall'81' TIKNIZYAN SV); PEDERSEN 6.5 (dal 67' SALIAKAS ????), FREULER 5, GUSTAVO SA 5.5; MARTINS 6.5 (dal 72' FORTOUNIS SV); JOTA SILVA 7, HORMIGA GONZALEZ 5 (dal 67' YAREMCHUK ?????). Allenatore ALGUACIL