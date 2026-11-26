Le pagelle: Gatti e Conceiçao dominano la fascia destra, per Ekhator gol da attaccante vero
Il ritorno di Neto coincide con un errore parecchio grave, Boga esce alla distanzadi Enzo Palladini
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JUVENTUS
Neto 5 - Il suo ritorno in campo con la maglia della Juve coincide con un clamoroso errore di valutazione su un calcio d'angolo, che consente a Satka di appoggiare il pallone in rete con una facilità da campetto dell'oratorio.
Gatti 7 - Determinazione da capitano, non solo quando si tratta di spezzare le trame avversarie, ma anche e soprattutto quando partecipa alle ripartenze con la voglia matta di arrivare fino in fondo.
Lucumi 6 - Fino a quando deve duellare con Kakoulis sembra tutto facile, ma poi va a prendere un'ammonizione per un raddoppio con eccesso di foga, giallo che lo condiziona un po'.
Dal 21' st McKennie 6 - Solita partita da tuttofare, in cui si rende utile un po' qua e un po' là.
Kelly 5,5 - Non sempre preciso nelle chiusure difensive, raramente riesce a mettere in pratica i suoi lanci solitamente precisi.
Cambiaso 6,5 - Soffre sulla fascia destra per tutta la prima mezz'ora, poi appena trova la giusta convergenza al centro, scarica un sinistro all'incrocio che vale l'1-1. Gol capolavoro. Nella ripresa di sposta a sinistra.
Sarr 5,5 - Fatica a trovare la posizione in mezzo al campo, l'intesa con Douglas Luiz è ancora tutta da trovare.
Douglas Luiz 6 - Con il suo passettino breve è adatto all'amministrazione della palla quando i ritmi sono bassi, avrebbe bisogno di qualcuno al suo fianco che abbia l'idea dell'accelerazione.
Dal 21' st Koopmeiners 6,5 - Così tranquillo per il risultato ormai acquisito che si mette a inventare varie cose, tra cui l'assist per il 4-1 di Boga.
Cabal 6 - Da esterno alto va di mestiere, tra l'altro producendo il primo tiro nello specchio della Juve dopo quasi mezz'ora di gioco. Pochi errori, ma anche poco coinvolgimento.
Dal 1' st Celik 6 - Prende la sua posizione tradizionale sulla fascia destra, rendendo ancora più dominante la catena con Gatti e Conceiçao.
Conceiçao 7 - Lo cercano spesso e lui avrebbe anche l'idea di accelerare e convergere, ma va quasi sempre a sbattere contro il massiccio Duverne. Allora cambia strategia, va in mezzo e confeziona alla fine del primo tempo l'assist per il 2-1 di Ekhator. In quel momento comincia la sua vera partita, che culmina con il gol del 3-1.
Dal 43' st Kolo Muani sv.
Boga 6,5 - I flussi di gioco passano poco per la fascia sinistra, quindi per lui i palloni giocabili non sono moltissimi. All'inizio del secondo tempo le prime due fiammata e due gol sfiorati. Partecipa poi alla festa con il bel gol del 4-1, con un destro all'incrocio.
Ekhator 6,5 - Giusto farlo giocare in partite come questa, molto sofferta per quasi tutto il primo tempo. Poi però arriva la palla giusta da Conceiçao e il ragazzo arrivato dal Genoa segna il 2-1 con un movimento e un tiro da attaccante vero.
Dal 21' st Woltemade 6 - Giusto una mezz'oretta di allenamento, senza l'assillo del risultato.
Allenatore Spalletti 6 - Il risultato l'ha portato a casa, nonostante una prima mezz'ora di sofferenza vera.
OMONIA
Kaminski 6; Nego 6 (14' st Balkovec 5), Coulibaly 5, Satka 6, Duverne 6; Andreou 6 (14' st Brouwers 5,5), Maric 5,5; Tanase 5 (1' st Ewandro 5), Tankovic 5 (24' st Neophytou 5), Montnor 5; Kakoullis 5 (1' st Diony 5,5). Allenatore Berg 6.