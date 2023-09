Le pagelle di Roma-Empoli: Dybala e Lukaku sono devastanti

LE PAGELLE DI ROMA-EMPOLI

Renato Sanches ringhia e dà equilibrio, Destro e Cancellieri non incidono

© Getty Images La coppia Dybala-Lukaku prende per mano la Roma e la rilancia in campionato con un largo e convincente successo sull'Empoli. Oltre ai due attaccanti ottime prove di Renato Sanches e di Kristensen, ma è in generale tutta la squadra a convincere ampiamente. Di seguito le nostre pagelle e il tabellino.

Dybala 7,5: sblocca il match con freddezza dal dischetto dopo un minuto, poi gioca con qualità nel tandem d'attacco facendosi trovare sempre pronto a ripartire palla al piede e a innescare i compagni. Sempre dentro la partita, nella ripresa va ancora a bersaglio con un numero dei suoi e centra una traversa su punizione

Renato Sanches 6,5: ringhia in mediana, dà equlibrio e va a rimorchio partendo da dietro. Bagna l'esordio in giallorosso andando a bersaglio di testa su perfetto cross di Kristensen. Mourinho gli concede solo 45', ma bastano

Kristensen 7: pressa e spinge con i giri giusti dosando le forze e calibrando le giocate. Propizia il rigore con un cross dopo 45", poi serve col contagiri a Renato Sanches la palla del raddoppio

Lukaku 7: la condizione non è ancora delle migliori e si vede soprattutto nel breve e nelle conclusioni. Quando c'è da far valere il fisico, tener palla e fare la sponda però è una certezza. Buona anche l'intesa con Dybala. Nel finale va anche a bersaglio firmando il 6-0 in contropiede e completando la festa giallorossa

Walukiewicz 4: parte malissimo toccando di mano in area e regalando il rigore che indirizza subito la gara, poi fatica per tutto il primo tempo in marcatura su Lukaku. Zanetti lo leva nell'intervallo

Destro 5: Zanetti lo getta nella mischia a sorpresa dall'inizio, ma non riesce a fare reparto e a impegnare seriamente Llorente & Co.

Cancellieri 5: la coppia Spinazzola-N'dicka blocca la sua corsia e non si passa. Poche iniziative e zero azioni pericolose. Rimedia anche un giallo per un "faccia a faccia" con Renato Sanches



IL TABELLINO

ROMA-EMPOLI 7-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Llorente 6, N'dicka 6,5; Kristensen 7, Cristante 7, Paredes 6 (30' st Pagano 6), Renato Sanches 6,5 (1' st Bove 6), Spinazzola 6,5 (38' st El Shaarawy sv); Dybala 7,5 (19' st Belotti 6,5), Lukaku 7 (38' st Azmoun sv).

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Zalewski, Pisilli. All.: Mourinho 7

Empoli (4-3-3): Berisha 5; Bereszynski 5,5, Walukiewicz 4 (1' st Ismajli), Luperto 4,5, Pezzella 5; Maleh 5, Grassi 4,5, Fazzini 5 (1' st Bastoni); Cancellieri 5 (15' st Baldanzi 6), Destro 5 (15' st Caputo 5,5), Cambiaghi 5,5.

A disp.: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Ebuehi, Kovalenko, Marin, Ranocchia, Shpendi, Gyasi. All.: Zanetti 4,5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 1' rig. Dybala (R), 8' Renato Sanches (R), 35' aut. Grassi (E), 10' st Dybala (R), 35' st Cristante (R), 37' st Lukaku (R), 41' st Mancini (R)

Ammoniti: Dybala, Renato Sanches (R); Cancellieri, Maleh (E)

Espulsi: -