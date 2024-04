Le pagelle di Piantanida: Calafiori è roba da Guardiola, Lukaku senza riscatto?

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Audero mette mano allo Scudetto, Noslin "baller", il voto di Tressoldi non un Pesce d'aprile

Franco Piantanida e le sue pagelle bis per questa giornata pasquale di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti anche ai protagonisti delle cinque partite della 29esima giornata giocate lunedì.

KRSTOVIC 6,5

1 gol nelle ultime 21 presenze, segnare non se ne parla. Insegnare, invece, parliamone quanto volete: insegnare, come da etimologia latina, nel senso di imprimere dei segni, sul campo con i tacchetti quasi ovunque e sulle maglie degli avversari graffiate quasi a chiunque.

THAUVIN 7,5

Non è così automatico che un campione del mondo sia anche un campione di salvezza, ma se l’Udinese dovesse continuare a testare campioncini profumati di gol (5) e assist (3) del francese, la fragranza si sentirà anche l’anno prossimo.

NOSLIN 7

L’avevamo “pagellato” con giusto mezzo voto in meno all’esordio, torniamo dopo 8 partite, 2 gol e il primo assist per portare in dote mezzo punticino in più e l’iscrizione al registro degli indagati: tranquillo Tijjani, sei solo sottoposto alle indagini preliminari di possibile baller, bel funambolino.

NIANG 5

È il voto senza commento della settimana.

CALAFIORI 8

Per Thiago Motta è un “difensore sopra la media”. Sì, ma Riccardo è tre metri sopra la media, ricordi Scamarcio? Ho paura di dirti qualcosa di sbagliato, però è un prototipo di giocatore da City di Guardiola. Ridimmelo, ridimmelo: “è un prototipo di giocatore da City di Guardiola”. Due volte bastano?

TRESSOLDI 6,5

Non è un mistero, purtroppo per lui, che le sue prestazioni l’abbiano talvolta spinto verso il 549° posto nella classifica dei 549 giocatori presenti in Serie A. Ma questo voto non è un Pesce d’Aprile: lo impone la dignità, nostra e della sua prestazione.

SULEMANA 7,5

Dal primo giorno al Cagliari ha catturato subito gli occhi di Ranieri, come dice proprio sir Claudio. Ma glieli avrà ridati in tempo per vedere il gol del pareggio, sì?

PELLEGRINO 4,5

Il Milan gli ha fatto fare un viaggio andata a Salerno con l’idea di fargli trovare spazio e fiducia. Di questo passo troverà un biglietto di ritorno a Malpensa, con scalo, cambio aereo, cambio destinazione finale.

AUDERO 6,5

2 dei 19 clean sheet dell’Inter in campionato portano le sue impronte digitali, come sul pallone calciato da Marin, così nel caso sarà possibile rinvenirle anche sulla scena dello scudetto.

LUKAKU 5

14 gol in 25 partite con Mourinho, uno ogni due. 4 gol in 13 partite con De Rossi, meno di uno ogni tre. Per il riscatto ci vuole altro. Per il riscatto ci vogliono la bellezza di 43 milioni di euro, ma soprattutto ci vorrebbe qualche motivo, ma non valgono quelli di Zazzaroni.