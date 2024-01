Le pagelle di Milan-Roma: Giroud, Adli, Theo e Maignan, rossoneri in Bleus

LE PAGELLE DI MILAN-ROMA

Gabbia silenzia Lukaku, El Shaarawy fuori giri. Leao cambia spartito e diventa assist man

I nostri voti al big match del Meazza tra Milan e Roma

MILAN (4-2-3-1)

Maignan 7 - Toglie le castagne dal fuoco con una grande parata su Celik al 30' ed è bravo sulla conclusione da fuori di Spinazzola al 39'. Non può nulla sul rigore di Paredes. Bravissimo nel finale su Pellegrini

Calabria 5,5 - Partita di grande applicazione, che rovina con il fallo da rigore su Pellegrini, un po' ingenuo. Fatica nel primo tempo a contenere Spinazzola, più veloce di lui, ma alla resa dei conti gli concede solo un tiro da fuori. Non manca mai di farsi vedere in fase offensiva, pur senza brillare particolarmente

Kjaer 6,5 - Partita tranquilla, in cui mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Gestisce la difesa aiutando all'occorrenza Gabbia e si permette il lusso di servire a Giroud l'assist per il gol del raddoppio. Un po' in affanno nel finale

Gabbia 6,5 - Primo tempo quasi perfetto su Lukaku, che non si riesce a liberare nemmeno una volta, e ripresa sostanzialmente sulla medesima lunghezza d'onda anche quando dalle sue parti arriva Belotti. Qualche difficoltà nel finale, quando Romelu trova in Pellegrini una sponda cui appoggiare i palloni. Ha una grande occasione su punizione di Theo, ma non riesce a trovare la porta di testa da ottima posizione

Theo Hernandez 7 - Spinge poco, ma quando lo fa è sempre pericoloso: colpisce il palo su servizio di Leao e regala un assist al bacio a Gabbia che il centrale rossonero non riesce a sfruttare. Chiude la partita con un sinistro, su assist di Giroud, che spacca la porta

dal 44' st Jimenez sv - Pochi minuti nel finale, ingiudicabile

Adli 7 - Apre le danze con il primo gol in rossonero: dribbling al limite e palla in buca. Trova Kjaer libero per l'assist a Giroud del raddoppio. Basterebbe già questo, ma in realtà è la sua prova nel complesso a essere molto positiva. In crescita nel ruolo di regista, aiutato da una tecnica di alto livello e da una visione di gioco che gli permette di giocare quasi sempre in verticale. Se continuerà ad applicarsi in questo modo, avrà un futuro da grande regista

dal 44' st Zeroli sv - Pochi minuti nel finale, ingiudicabile

Reijnders 6 - Sempre presente nel gioco e sempre sicuro nella gestione del pallone, ma meno appariscente dei compagni. Partita buona ma non esaltante. Serve ad Adli il pallone dell'1-0

Pulisic 6,5 - Fa impazzire Llorente, che non lo prende praticamente mai, ma sul più bello non incide come potrebbe. Ha un paio di occasioni buonissime (una conclusione da fuori e un colpo di testa facile facile su assist di Leao), ma non le sfrutta. Prova in ogni caso più che positiva

dal 33' st Musah 6 - Aiuta Calabria su Spinazzola e tiene basso l'esterno giallorosso nel momento di maggior pressione della Roma. Colpisce anche un palo con un'azione di sfondamento

Loftus-Cheek 6 - Primo tempo sotto tono, in cui si vede solo in occasione del fallo da rigore, non sanzionato, di Kristensen. Ripresa in crescita anche se non travolgente

Leao 6 - Partita strana, perché di fatto non fa quasi niente di quello cui tutti sono abituati: quindi una sola sgasata in fascia, ma molto, molto lavoro per i compagni, con due ottimi assist a Theo e Pulisic.

dal 33' st Okafor sv - L'ultimo quarto d'ora senza farsi troppo notare

Giroud 7,5 - Lotta prima con Mancini e poi con Cristante, aiutando molto la manovra offensiva della squadra. Non sbaglia di testa su assist di Kjaer e firma il suo undicesimo gol stagionale. L'assist che manda in porta Theo per il gol che chiude la partita vale da solo il prezzo del biglietto

All. Pioli 6,5 - Torna a vincere uno scontro diretto e rende più solido il terzo posto del Milan allungando a nove punti sul quinto posto della Lazio. Giuste le scelte di formazione e, tutto sommato, anche i cambi







ROMA (3-5-2)

Svilar 6 - Non può nulla sui tre gol e per il resto deve limitarsi all'ordinaria amministrazione

Kristensen 4,5 - Si fa saltare troppo facilmente da Adli in occasione del gol del vantaggio del Milan. Graziato sul fallo, non sanzionato, su Loftus in area. Sempre in difficoltà con Leao. Serataccia

Mancini 5,5 - Un tempo solo in cui fatica nei duelli con Giroud, che riesce spesso ad avere la meglio e lo costringe anche al giallo. Esce a inizio ripresa

dal 1' st Pellegrini 7 - Si procura il rigore che riapre la partita e aiuta la manovra offensiva accorciando gli spazi e dando sempre l'appoggio a Lukaku in fase offensiva e impegna Maignan due volte da fuori. Visto l'impatto sulla partita, andava senza dubbio inserito prima

Llorente 5,5 - Non prende praticamente mai Pulisic che, per sua fortuna, ha il mirino sballato. Partita molto faticosa

dal 33' st Hujsen 5,5 - Entra nel momento più delicato della partita e qualche fatica la fa eccome...

Celik 6 - Non eccelle, ma costringe Maignan a un miracolo con un diagonale pericoloso. Prova ad aiutare Kristensen su Leao

dal 33' st Zalewski 5,5 - Inserito per tamponare Leao e vivacizzare la fascia destra si trova improvvisamente senza avversario (sostituito) e con Theo che gli scappa via per il gol del 3-1

Cristante 6 - Serve Celik (30') per l'occasione migliore della Roma nel primo tempo e in generale è sempre al centro del gioco. Al centro della difesa ci finisce, invece, causa infortunio di Mancini e i problemi aumentano di minuto in minuto...

Paredes 6 - Ha il merito di realizzare il rigore della speranza e poco altro. Regia così così, filtra quanto basta, ma incidere è bel altra cosa

Bove 5,5 - Lotta molto, ma si vede pochino. Non la sua migliore partita

Spinazzola 6 - Buon primo tempo, in cui impegna costantemente Calabria e impegna Maignan con una bella conclusione da fuori. Cala alla distanza

El Shaarawy 4,5 - Non si vede mai, ma davvero mai. Sbatte contro Kjaer e, all'occorrenza, Calabria. Fuori ruolo e fuori giri

dal 15' st Belotti 5,5 - Entra e fa il Belotti, vale a dire si butta su tutti i palloni complicando la vita a Kjaer e Gabbia, ma non entusiasma

Lukaku 5 - Primo tempo da fantasma, in cui non riesce a liberarsi una sola volta. Ripresa in crescita, grazie al sostegno di Pellegrini. Gioca bene di sponda, perché, letteralmente, non è possibile anticiparlo. Ci si attenderebbe ovviamente molto di più sotto porta

All. Foti (Mourinho squalificato) 5 - Primo tempo lasciato al Milan per il mancato appoggio a Lukaku in avanti. Sbagliata la scelta di El Shaarawy come seconda punta, poco altro da inventarsi per via dei molti infortuni. La squadra, fino all'ingresso di Pellegrini, è però sembrata troppo lunga e senza collegamenti tra i reparti