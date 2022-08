Le pagelle di Milan-Bologna: De Ketelaere, impatto devastante

LE PAGELLE

Leao sempre decisivo, Medel soffre fisicamente contro Giroud. Arnautovic e Barrow non trovano spazi

MILAN

MAIGNAN 6 - Mai impegnato o quasi, si limita all'ordinaria amministrazione e fa la parata più difficile su un tocco ravvicinato di Tonali dopo un rimpallo

CALABRIA 6 - Senza problemi su Cambiaso, non trova in Messias il partner ideale sulla destra e non affonda quasi mai

KALULU 7 - Devastante contro ogni avversario, che si tratti di Barrow o Arnautovic, dalle sue parti non si passa mai. Innesca un contropiede con un anticipo sontuoso e per poco non trova la rete su assist di De Ketelaere

TOMORI 6,5 - Come Kalulu, non sbaglia nulla contro Arnautovic che riesce a contenere nel gioco aereo e anticipa regolarmente palla a terra

(39' st GABBIA sv - Solo pochi minuti nel finale)

THEO HERNANDEZ 6 - Sta abbastanza sulle sue e accelera solo un paio di volta, sostanzialmente come Calabria perché supportato pochino da Leao sulla sua fascia. Dà comunque sempre l'impressione di poter spaccare la partita ogni volta che parte e, soprattutto, continua a mostrare grandi passi avanti nella fase difensiva

(29' st BALLO TOURE 6 - Un paio di piccole incertezze che avrebbero però potuto costare molto, poi la solita corsa. Da un suo buon cross per poco non arriva il tris di Adli)

BENNACER 6,5 - Recupera una quantità di palloni industriale grazie alla sua capacità, unica, di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Anche in impostazione si fa sentire

(16' st POBEGA 6 - Ordinato in mezzo al campo, è richiamato da Pioli che gli chiede di non sganciarsi per non sbilanciare la squadra negli ultimi minuti)

TONALI 6 - Meno brillante del solito, partecipa molto alla fase offensiva e si dà da fare in quella difensiva, ma senza brillare particolarmente

MESSIAS 5,5 - Nota stonata di serata. Praticamente mai in partita, anche quando salta l'avversario dilapila il tutto con cross improbabili. Fuori giri

(16' st SAELEMAEKERS 6 - Ci prova con un destro da fuori che Skorupski contiene, meglio di Messias se non altro per la voglia che ci mette)

DE KETELAERE 7,5 - Impatto notevole sulla partita e, più in generale, sul gioco del Milan. Ogni tanto fatica a trovare la posizione giusta tra le linee, ma ogni giocata non è mai banale. Manda in porta Leao per il gol dell'1-0 e Kalulu con uno scavetto da grande giocatore. Bravo anche nella fase di pressing e copertura, l'azione del vantaggio nasce da un suo pallone recuperato su Schouten. Meritata ovazione del Meazza quando lascia il campo ad Adli

(16' st ADLI 6 - La sua prima giocata è un lancio millimetrico che Leao non sfrutta a dovere. Ha voglia di mettersi in mostra e si vede. Cerca quasi sempre la giocata difficile in verticale dimostrando di avere qualità da vendere. Nel finale va anche vicino al gol su cross di Ballo Toure)

LEAO 7 - Ancora non brillante, ma in ogni caso sempre decisivo. Mancano le sue accelerazioni, ma timbra il gol dell'1-0 (anche con la complicità di Skorupski), arriva vicino al raddoppio lasciando sul posto Medel nell'uno contro uno e regala a Giroud la palla del raddoppio. La sua partita è però fatta anche di molti errori, sembra un po' indietro di condizione

GIROUD 7 - Prezioso, come al solito, e forse più del solito. Il confronto fisico con Medel è impari e infatti di testa la prende sempre lui, ma è di piedi che smista i palloni migliori aprendo spazi importanti per i compagni. Va vicino al gol con un destro chirurgico da fuori nel primo tempo, chiude il match con una girata spettacolare nella ripresa

ALL. PIOLI 6,5 - La sua squadra gioca a memoria e con una serenità quasi imbarazzante. Nella ripresa dà minuti gestisce la rosa in vista del doppio impegno di settimana prossima

BOLOGNA

SKORUPSKI 5,5 – Sbaglia tutto sul gol di Leao. Poi si riscatta qualche minuto dopo su Kalulu e su Messias e sul finire del primo tempo ancora su Leao.

SOUMARO 5,5 – Nessun errore clamoroso ma è troppo timido da quella parte. Non cerca mai la giocata offensiva.

MEDEL 5 – Marca in modo troppo blando Giroud in occasione del gol del francese e soffre le avanzate di De Ketelaere e la velocità di Leao.

(29' st BONIFAZI sv)

LUCUMI 6 – Se Messias da quella parte non è mai pericoloso è anche, e soprattutto, merito suo

KASIUS 6,5 – L’olandese non si emoziona di fronte ai 70mila di San Siro. Spinge senza paura sulla sua fascia creando qualche fastidio a Theo Hernandez. Cala molto nel secondo tempo.

VIGNATO 6 – Argina Tonali in mezzo al campo ed è il centrocampista del Bologna che cerca di più la giocata di qualità

(17' st SORIANO 5,5 – Poco brillante, non trova mai l’inserimento decisivo)

DOMINGUEZ 5,5 – Troppo poco propositivo con il pallone tra i piedi. Spreca tirando altissimo un pallone dal limite dell’area nel secondo tempo

(17' st AEBISCHER 5,5 – Entra sul 2-0 per il Milan e non riesce a trovare nessun guizzo importante)

SCHOUTEN 5 – Si fa rubare ingenuamente la palla sulla trequarti da De Ketelaere nell’azione del primo gol rossonero ed è un errore decisivo

(39' st FERGUSON sv)

CAMBIASO 5,5 – Mihajlovic voleva sfruttare il suo dinamismo ma l’ex Genoa non entra mai in partita e fa troppa confusione

BARROW 5,5 – Non trova mai la posizione giusta e non riesce a dialogare con Arnautovic

(17' st SANSONE 6 – Nei minuti a disposizione fa di più di Barrow. Fa ammonire Calabria e mette i brividi a Maignan con un bolide dalla distanza)

ARNAUTOVIC 6 – Lasciato troppo solo da Barrow fa quel che può in mezzo a due mastini come Kalulu e Tomori

ALL. MIHAJLOVIC 5,5 – Il suo Bologna scende in campo troppo rinunciatario a San Siro e non impensierisce mai i campioni d’Italia in carica