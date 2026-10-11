I VOTI

Le pagelle di Cagliari-Juve: Kolo Muani, non basta il gol! Anche Conceiçao bocciato

Per 80 minuti il francese è un fantasma, poi firma il suo primo gol stagionale ma se ne mangia un altro

di Matteo Dotto
11 Ott 2026 - 23:11
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CAGLIARI

CAPRILE 6.5 - Tante parate ma nessuna particolarmente difficile. Impegnato di più nella ripresa, quasi sempre da Zhegrova, incolpevole sul gol.

ZE PEDRO 6 - Partita di sostanza, bravo in fase difensiva e utile nel ribaltare l'azione.

MINA 6.5 - Tanto fastidioso quanto efficace. Incolpevole sul pareggio di Kolo Muani.

RODRIGUEZ 6 - Fa il suo, paga però un'ammonizione che convince il suo allenatore a toglierlo nell'intervallo (dal 46' DEIOLA 6  -Entra con la fascia al braccio e si disimpegna discretamente).

OBERT 5 - Ottimo primo tempo, concede poco o nulla a Conceicao. Poi soffre un po' Zhegrova e commette un errore grave sul pari bianconero (dall'84' FAZZINI SV)

ADOPO 6 - Fluttuante tra trequarti e centrocampo, fa quasi sempre la cosa giusta.

WINKS 6.5 - Regista ispirato, impegna Vicario nel primo tempo.

ROMANO 6 - Qualche pallone perso di troppo, ma comunque una gara di spessore.

MASSOLIN 6 - Prima da titolare per il francesino 2002 ex Modena di proprietà Inter. Un po' trequartista, un po' mezzala, un mancino niente male. (dal 59' FADERA 6 - Ci mette impegno e fantasia, con qualche pausa di troppo).

MALDINI 7 - A segno per la quarta partita consecutiva, è ormai un pilastro di questo Cagliari. Finisce sulle gambe (dal 69' SUGAWARA 5 - Fa rimpiangere Daniel, cerca giocate complicate che non gli riescono quasi mai).

MENDY 6.5 - Avvia l'azione del gol di Maldini e poi gli serve l'assist vincente. Sempre sul pezzo, cala un po' nella ripresa (dal 69' NZOLA 5.5 - Fisico ed esperienza, ma entra quando la Juve schiaccia il Cagliari e non ha i palloni giusti).

Allenatore PISACANE 6.5 - Incarta Spalletti nel primo tempo, a conti fatti paga la sostituzione di Rodriguez con Deiola.

JUVENTUS

VICARIO 6 - Qualche buon intervento, i più belli in azioni però fermate per fuorigioco. 

KALULU 6 - Il gol arriva di Maldini arriva dalla sua parte, poi tiene botta e si propone spesso in avanti.

BREMER 6 - Capitano coraggioso, tempista e grintoso come sempre.

LUCUMI 6.5 - Dietro è attento, prestazione convincente senza sbavature. 

CELIK 5.5 - Prestazione anonima, si vede spesso in proiezione offensiva ma non si "sente" (dal 63' CAMBIASO 5 - Entra pigro, si prende sacrosanti cazziatoni dalla panchina producendosi in cross perlopiù sconclusionati).

DOUGLAS LUIZ 6 - Tocca un'infinità di palloni, li gioca in modo un po' scolastico ma comunque dà ordine alla manovra (dall'84' KOOPMEINERS SV).

SARR 5.5 - Non un granchè, cerca qualche giocata ad effetto ma con risultati modesti.

CONCEICAO 5 - Tocca un'infinità di palloni ma azzecca poche scelte. Scellerate due o tre conclusioni altissime (dal 46' ZHEGROVA 6 - Almeno ci prova. Quasi sempre tiri centrali ma mette pepe lì sulla fascia destra. Cerca un rigore con grande antisportività).

MCKENNIE 5 - Tanto movimento ma poca lucidità e poco contatto con il pallone. Lo si nota soprattutto per il fallo da giallo su Romano (dal 46'

ALAJBEGOVIC 6 - Talento e idee non mancano, ma non è ispirato come nelle giornate migliori. Serve comunque l'assist del pareggio). 

NICO GONZALEZ 5.5 - Il prolungamento di contratto non lo ispira più di tanto. Qualche numero, ma non "spacca" la partita come vorrebbe Spalletti (dal 59' WOLTEMADE 5 - Mette centimetri in area, ma i limiti tecnici continuano a essere evidenti).

KOLO MUANI 5 - Un voto in più per il gol (gentile omaggio di Deiola), poi prende una traversa ma trattasi di gol mangiato. Prima dell'1-1 era stato disastroso.

Allenatore SPALLETTI 5.5 - Brutto primo tempo, ripresa confusionaria ma comunque meglio con le due punte (anche se sono Kolo Muani e Woltemade...)

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