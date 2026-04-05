Milan, Allegri prepara la sorpresa col Napoli: Fullkrug e Nkunku verso una maglia da titolare

Il Milan potrebbe presentarsi a Napoli con una coppia praticamente inedita in attacco. Massimiliano Allegri infatti, sarebbe intenzionato a schierare dal 1' Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku nel consueto 3-5-2 (qui le probabili formazioni). Il 4-3-3 invece, provato nella giornata di sabato, potrebbe vedersi solo a gara in corso. Verso la panchina quindi sia Rafa Leao, tornato in gruppo ma non al meglio, che Christian Pulisic. L'americano, tornato solo venerdì dagli impegni in nazionale, è a secco da fine dicembre. Col Torino però, prima della sosta l'ex Chelsea ha dato qualche cenno di miglioramento regalando anche un assist nel match poi vinto 3-2 dai rossoneri.