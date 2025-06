Le amichevoli ufficiali del Napoli a Castel di Sangro: Paris Fc, Girona e Olympiacos

Dal 30 luglio il Napoli campione d'Italia sarà a Castel di Sangro per il ritiro estivo. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, avrebbe avanzato una proposta ad Aurelio De Laurentiis per un'amichevole di richiamo locale tra il Napoli e il Pescara, la squadra bianco azzurra del delfino è appena tornata in serie B. Nei 14 giorni in Alto Sangro si terranno almeno 3 amichevoli di prestigio per la squadra partenopea. Il primo confronto del Napoli sul campo sangrino sarà contro il Paris Fc, avversario francese. Seguirà la squadra del Girona della Liga spagnola e Olympiacos Fc.