Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Manuel Lazzari: l'esterno destro della Lazio si è infortunato alla mano destra nell'amichevole in famiglia disputata in mattina e la radiografia ha evidenziato la rottura del terzo metacarpo. Il giocatore dovrà subire un intervento chirurgico, resterà fermo 20-30 giorni e tornerà quasi sicuramente dopo la sosta. Per lui, dunque, niente derby con la Roma, in programma alla seconda giornata.