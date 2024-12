Verso Ajax-Lazio, Baroni: "Sarà un match spettacolare giocato a viso aperto"

Alla vigilia della gara contro l'Ajax, Marco Baroni ha parlato del match di Europa League che vedrà impegnata la Lazio contro gli uomini di Farioli e del momento che stanno attraversando i biancocelesti. "Non siamo spaventati, ma concentrati nel lavoro e nella crescita - ha spiegato il tecnico -. Se c'è stata un'accelerata in questo percorso lo dobbiamo ai calciatori, loro sono i principali artefici. Sono sereno perché vedo la squadra come lavora, hanno passione nel venire al campo e sono sicuramente concentrato sulla nostra crescita".