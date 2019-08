Serie A, Sampdoria-Lazio 0-3: Immobile trascina i biancocelesti

SAMPDORIA-LAZIO 0-3

Comincia con una vittoria netta convincente il campionato della Lazio, che a Marassi supera 3-0 la Sampdoria. La squadra di Inzaghi sblocca la partita al 37' con un pregevole pallonetto di Immobile, che poi si ripete al 62' grazie a un bell'assist di Milinkovic. L'altra rete porta la firma di Correa, bravo a finalizzare un contropiede (66'). Serie A: Sampdoria-Lazio 0-3, le foto del match

































































LA PARTITA

La Lazio riparte dalle sue due principali bocche di fuoco, che confezionano un 3-0 brillante in una gara sostanzialmente a senso unico. La squadra di Inzaghi, schierata senza alcun volto nuovo rispetto alla passata stagione, gioca a memoria e macina la Samp nella propria metà campo. I biancocelesti sono bravi a restare alti, aggressivi e allo stesso tempo equilibrati, con gli esterni Lazzari e Lulic a dare ampiezza e le mezz'ali Milinkovic-Luis Alberto pronte a inserirsi con decisione. In mediana è Parolo a dare ordine, mentre i padroni di casa dimostrano di dovere ancora assimilare le nuove idee di Di Francesco. La Samp infatti dietro traballa, mentre il tridente finisce per stringere sempre troppo al centro, permettendo alla Lazio di chiudersi con semplicità.

Il vantaggio biancoceleste arriva al minuto 37 e porta la firma di Immobile, che sfrutta l'astuzia di Luis Alberto (rapido nel battere il calcio di punizione) per superare Audero con un preciso pallonetto. Il portiere di casa tiene in piedi i compagni in altre tre occasioni ma non può nulla al 56', quando Bereszyinski perde uno sciagurato pallone a centrocampo lanciando, di fatto, il contropiede di Luis Alberto, che serve Correa per lo 0-2.

La Sampdoria, già sul punto di cedere, a questo punto si apre del tutto e per la Lazio a questo punto è facile sfondare da ogni lato. Milinkovic, subito in forma fisica e mentale, mette Immobile davanti alla porta per il 3-0 al 62', poi i biancocelesti vanno più volte vicini al poker ma devono fare i conti con l'ottimo Audero e con qualche imprecisione sotto porta. Inzaghi nel frattempo si cautela togliendo Acerbi (dopo un colpo), Lazzari (alle prese con l'infortunio alla mano) e Milinkovic: settimana prossima sarà già ora di derby ed è inutile rischiare.

LE PAGELLE

Immobile 7,5 - Due gol da dedicare al figlio appena nato e tanto lavoro per i compagni. Si muove bene, creando lo spazio per i diversi inserimenti da dietro.

Correa 7 - Cresce con il passare dei minuti, esprimendo il proprio talento e la consueta velocità. E' suo il gol che, di fatto, spegne la resistenza dei padroni di casa.

Milinkovic 7,5 - Partita totale, sia per quanto riguarda la presenza in campo e sia per quanto riguarda la costanza. Si inserisce appena può e sfiora la rete in un paio di occasioni. Poi dipinge assist e filtranti con qualità sopraffina.

Audero 6,5 - Tre interventi prodigiosi che limitano il passivo. Mette diverse pezze ai tanti errori difensivi della squadra.

Quagliarella 5 - Inizio non semplice per il capocannoniere dello scorso campionato. La Lazio dietro chiude ogni pertugio e allora prova ad abbassarsi per partire da più lontano, ma la situazione non migliora.

Bereszyinski 4,5 - Soffre il fisico di Lulic, che spinge forte e non gli concede nulla in fase di spinta. Il 2-0 della Lazio nasce da un suo grave errore.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LAZIO 0-3

Sampdoria (4-3-3): Audero 6,5; Bereszyinski 4,5, Murillo 4,5, Colley 5, Murru 5; Linetty 5 (21' st Leris 5), Ekdal 5, Vieira 6; Gabbiadini 5,5 (31' st Bonazzoli 5,5), Quagliarella 5, Caprari 5,5 (21' st Jankto 5).

A disp.: Falcone, Ferrari, Chabot, Augello, Regini, Thorsby, Léris, Barreto, Bahlouli, Ramirez. All.: Di Francesco 5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5 (25' st Vavro 6), Radu 6; Lazzari 6,5 (20' st Marusic 6), Milinkovic 7,5 (32' st Cataldi 6), Parolo 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 6,5; Correa 7, Immobile 7,5.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Leiva, Berisha, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi 7

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 37' e 17' st Immobile (L), 11' st Correa (L)

Ammoniti: Lazzari, Acerbi (L); Ekdal (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• La Lazio ha vinto la sua 50ª sfida contro la Sampdoria: solo contro la Fiorentina (52) i biancocelesti vantano più vittorie nella massima serie.

• Ciro Immobile ha raggiunto quota 101 gol in Serie A, mettendo a segno 50 reti in casa e 51 in trasferta.

• Ciro Immobile ha realizzato una marcatura multipla in trasferta per la prima volta da gennaio 2018, quando mise a segno quattro reti nel 5-2 contro la SPAL in Serie A.

• La Sampdoria è diventata la vittima preferita di Immobile in Serie A: nove gol, di cui cinque nelle ultime quattro sfide contro i blucerchiati.

• Ciro Immobile ha trovato la rete all'esordio stagionale della sua squadra in tre degli ultimi quattro campionati in Serie A - cinque le reti complessive dell’attaccante alla prima giornata nella massima serie.

• La Lazio ha vinto cinque volte al Ferraris dal 2016/17 ad oggi contro Sampdoria e Genoa: i biancocelesti sono la squadra ospite a contare più successi a Marassi nel periodo in Serie A.

• La Lazio ha collezionato quattro successi esterni di fila contro la Sampdoria per la prima volta da settembre 2004 in Serie A (unica altra occasione in cui ci era riuscita).

• La Sampdoria non incassava tre gol nella partita d’esordio stagionale dal settembre 1992 in Serie A, quando subì tre reti in casa proprio contro la Lazio (3-3).

• La Sampdoria ha incassato almeno due gol a match in tutte le ultime sette sfide contro la Lazio in Serie A, incassando in media 3.3 reti a partita contro i biancocelesti.

• La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 16 sfide contro la Lazio in Serie A (3N, 12P), restando nella metà delle occasioni a secco di gol contro i blucerchiati.

• Joaquín Correa per la seconda volta è andato a segno per tre presenze di fila in Serie A: la prima nel gennaio 2016, proprio con la maglia della Sampdoria.

• Luis Alberto ha fornito due assist nella singola partita per la prima volta da marzo 2018 in Serie A.