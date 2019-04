Serie A, Milan-Lazio 1-0: Gattuso difende il quarto posto

13/04/2019 di STEFANO RONCHI

LA PARTITA

Tre punti per la Champions. Sofferti, sudati, contestati. Il Milan esce a testa alta dallo "scontro diretto" con la Lazio per la Champions, risponde alla Roma e resta al quarto posto. Un bel bottino per Gattuso, messo a segno proprio nel momento giusto della stagione, quando ormai non c'è più spazio per altri passi falsi. Al Meazza i rossoneri conquistano punti preziosi per tenere la Lazio a distanza e continuare a puntare il grande obiettivo. Certo, per centrare la qualificazione per la Champions, c'è ancora tanta strada da fare per "Ringhio & Co.", ma la vittoria contro i biancocelesti rappresenta un passo deciso in quella direzione. Un doppio-colpo per i rossoneri. La vittoria di San Siro, infatti, non solo interrompe la striscia negativa di Gattuso in chiave Champions, ma ferisce anche pesantemente la Lazio, che dalla sfida con i rossoneri esce con le ossa rotte e i nervi tesi, come dimostra il finale ad alta tensione. Una punizione fin troppo severa per la banda di Inzaghi, che ora nel recupero contro l'Udinese non può più sbagliare se non vuole perdere definitivamente il treno della Champions.



Dopo il ko con la Juve, al Meazza il Milan si presenta con la stessa formazione e prova a prendere in mano la gara col palleggio. Ma il primo squillo è della Lazio. Correa semina il panico in progressione, costringendo Reina al miracolo su un destro a botta sicura di Immobile. Un lampo che accende subito la gara. Corti e compatti, i rossoneri aggrediscono sui portatori con Calhanoglu e provano a sfondare allargando la manovra. Da una parte tocca a Suso, dall'altra invece a Borini, con Calabria e Rodriguez pronti ad attaccare alti Lulic e Romulo. Un accerchiamento che la Lazio accetta, scegliendo invece di "addormentare" la gara col possesso e di sfuttare le imbucate improvvise. A ritmo alto, la partita si gioca a strappi e piovono occasioni. Reina blocca un tracciante di Luis Alberto, poi Correa spara alto da buona posizione. Due guizzi a cui il Milan replica con un sinistro alto di Suso e una zuccata di Piatek che sfiora il palo. Con la zona Champions in palio, ogni palla pesa il doppio e nel finale del primo tempo il match si sposta in mediana, con Kessie e Bakayoko a ringhiare su tutti e Milinkovic e Leiva a dare ordine. Calhanoglu impegna Strakosha da lontanissimo, poi un sinistro di Immobile si stampa sul palo.



Nella ripresa Correa è subito costretto a uscire in lacrime e Inzaghi fa entrare Caicedo, passando al 3-5-2. Mossa obbligata, che cambia l'assetto biancoceleste, ma non la gara. Leiva colpisce l'esterno della rete con una bella girata su calcio d'angolo, poi "frena" un destro velenoso di Calhanoglu. Botta e risposta, con Reina ancora protagonista su un diagonale di Romulo. Dopo un'ora di gioco poi tocca a Gattuso fare i conti con gli infortuni: out Romagnoli e Calabria, dentro Laxalt e Zapata per un 3-4-2-1. Col cambio di modulo, i rossoneri coprono meglio il campo, guadagnano metri e attaccano con più uomini. Strakosha ferma Piatek dopo una bella incursione di Zapata, poi la gara si infiamma nell'ultimo quarto d'ora. Rocchi prima concede e poi leva un rigore al Milan per un fallo di mano di Acerbi, poi Durmisi stende Musacchio in area e il direttore non esita a indicare ancora il dischetto. Occcasione che Kessie trasforma con freddezza, facendo esplodere San Siro e innescando un finale da brividi. Strakosha vola su un sinistro a giro di Suso, poi nel recupero Rodriguez tocca Milinkovic in area ma l'arbitro lascia correre, mandando i biancocelesti su tutte le furie e trasformando in una rissa il finale dopo il triplice fischio. Per il Milan è un colpo Champions, alla Lazio invece resta solo tanta rabbia.