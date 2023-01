Serie A, Lecce-Lazio 2-1: Strefezza e Colombo rimontano Sarri

lecce-lazio 2-1

Al Via del Mare, Immobile si sblocca ma i salentini ribaltano il match nella ripresa: biancocelesti fermi a quota 30

Si apre con una sconfitta il 2023 della Lazio, che nella sedicesima giornata di Serie A perde 2-1 al Via del Mare contro il Lecce. La formazione di Sarri, che resta così a quota 30, passa in vantaggio con il diagonale di Immobile su assist di Casale al 14', ma a regalare tre punti fondamentali per la salvezza ai salentini ci pensano Strefezza (57'), Colombo (71') e Di Francesco, coinvolto in entrambi i gol degli uomini di Baroni.

LA PARTITA

Inizia nel peggiore dei modi il 2023 della Lazio, che perde 2-1 al Via del Mare di Lecce. I biancocelesti spaventano subito Falcone, bravo a respingere l'incornata di Casale. Al 14', però, gli ospiti passano in vantaggio: Immobile elude il fuorigioco salentino e, sulla verticale proprio di Casale, batte il portiere di casa con un preciso diagonale destro. Più l'intervallo si avvicina, però, e più il Lecce inizia a rendersi pericoloso. Per il primo tiro e la prima parata di Provedel, però, bisogna aspettare l'inizio della ripresa, quando Di Francesco, entrato al posto di uno spento Banda, testa i riflessi di Provedel.

L'1-1 arriva al 57': ancora Di Francesco impegna il portiere biancoceleste, che respinge ma accomoda la sfera sul destro di Strefezza, bravo a pareggiare al volo. Al 71' si completa addirittura la rimonta: uno scatenato Di Francesco la mette al volo di sinistro al centro per Colombo, che da pochi passi firma il 2-1 dei giallorossi. Sarri, dopo aver inserito Felipe Anderson, si gioca anche Cancellieri nel finale, ma il 2-2 non arriva: la Lazio subisce l'aggancio della Roma a quota 30, mentre il Lecce sale a 18 punti grazie al terzo successo di fila, restando a +9 sulla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Umtiti 6,5 - Guida con sapienza la difesa senza preoccuparsi di cosa accade fuori dal campo, offrendo una prestazione di livello.

Di Francesco 7 - La variabile impazzita che ribalta la partita: protagonista in entrambi i gol, mette Strefezza e Colombo in condizione di segnare.

Colombo 7 - La sua partita di sacrificio tra i centrali biancocelesti viene premiata dal gol che decide il match, un tap-in da pochi passi che vale tre punti.

Romagnoli 5 - Si perde Colombo in occasione del 2-1, ma è tutto il match del difensore a non convincere.

Milinkovic-Savic 5,5 - Stecca anche il Sergente. Sembra partire bene, ma col passare dei minuti crescono i suoi errori che, al 62', portano al cambio.

Immobile 7 - Torna al gol ma non basta. Il suo lo fa sfiorando anche la doppietta con un destro al volo che avrebbe forse dato un copione diverso al match.

IL TABELLINO

LECCE-LAZIO 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Baschirotto 6, Umtiti 6,5, Gallo 6; Blin 6 (44' st Askildsen sv), Hjulmand 5,5, Gonzalez 6 (44' st Maleh sv); Strefezza 7 (28' st Oudin 6), Colombo 7 (39' st Ceesay 6), Banda 5 (1' st Di Francesco 7). A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Lemmens, Pezzella, Voelkerling, Rodriguez. All.: Baroni 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 6,5, Romagnoli 5, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 5,5 (17' st Vecino 6), Cataldi 5,5 (34' st Marcos Antonio 6), Basic 6 (40' st Romero sv); Pedro 5,5 (17' st Felipe Anderson 5,5), Immobile 7, Zaccagni 5,5 (34' st Cancellieri 6). A disp.:. Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Mussolini, Bertini. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 14' Immobile (LA), 12' st Strefezza (LE), 26' st Colombo (LE)

Ammoniti: Banda (LE), Baroni (LE), Casale (LA), Gallo (LE), Hjulmand (LE), Cancellieri (LA)

Note: recupero 1'+7'

LE STATISTICHE

-Era dal 2004/05 (21 in quel caso), che il Lecce non otteneva almeno 18 punti nelle prime 16 partite di un campionato di Serie A. In generale quello odierno è il quarto miglior rendimento dei salentini a questo punto dal torneo nell'era dei tre punti a vittoria, dopo 2004/05, 2000/01, 1999/00.

-Il Lecce ha vinto un match di Serie A dopo essere andato sotto di un gol per la prima volta dal 29 luglio 2020 (2-1 vs Udinese in quel caso).

-Il Lecce ha vinto due partite casalinghe di fila contro la Lazio per la prima volta in Serie A.

-Il Lecce ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2020.

-La Lazio non perdeva due partite di fila in Serie A da novembre 2021.

-Ciro Immobile è il giocatore che nell’era dei tre punti a vittoria ha segnato più volte in Serie A alla prima presenza nel mese di gennaio (nove) e l’unico che ci è riuscito per otto stagioni di fila nella competizione (le otto più recenti).

-Tra i giocatori in attività, Ciro Immobile è quello con più gol segnati in Serie A nel mese di gennaio (25) - segue Ibrahimovic con 24.

-Con il gol al Lecce Ciro Immobile (189), ha raggiunto il 9° posto in solitaria della classifica marcatori all-time di Serie A. Superati Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino e Giuseppe Signori.

-Terzo assist in Serie A per Nicolò Casale, il primo con la maglia della Lazio. Tutti e tre i suoi passaggi vincenti nella competizione sono arrivati in trasferta.

Gabriel Strefezza è l’unico giocatore del Lecce con almeno cinque reti all’attivo in questa Serie A.

Gabriel Strefezza (cinque reti all’attivo nel campionato in corso) è il primo centrocampista straniero a realizzare almeno cinque gol per il Lecce in una singola stagione di Serie A da Guillermo Giacomazzi (cinque anche per lui nel 2004/05).

Tra chi ha segnato almeno quattro gol e servito almeno due assist nei 5 principali campionati europei in corso, solo Youssoufa Moukoko (classe 2004) e Jamal Musiala (classe 2003) sono più giovani di Lorenzo Colombo (classe 2002).