Sarri soddisfatto: "Stasera ho visto la Lazio più vicina alle mie idee di calcio"

"La squadra sta trovando solidità e siamo sulal strada giusta. Il rinnovo? Se domani me lo portano, lo firmo"

Dopo la vittoria a Venezia, Maurizio Sarri è soddisfatto della prova della Lazio. "Nel primo tempo è stata la squadra più vicina alle mie idee di calcio - ha spiegato il tecnico biancoceleste -. Ottimo palleggio, con una bella velocità di circolazione della palla. Peccato per aver chiuso la frazione in parità, ma sono contento che siamo riusciti a metterla a posto". "Il rinnovo di contratto? Se domani mi arriva, lo firmo - ha aggiunto -. Non ho ancora sentito il mio avvocato". Getty Images

"Siamo a un punto in cui ci sono delle partite in cui sembra di essere sulla strada giusta, poi si fa un passo indietro, poi due avanti. L'aspetto positivo è dopo aver preso 8 gol in due partite nelle ultime 5 ne abbiamo presi 4, sicché la squadra sta ritrovando una certa solidità - ha proseguito Sarri parlando del processo di crescita della squadra -. Negli ultimi tempi sembra che le regressioni siano meno rispetto a prima e sembriamo sulla strada giusta".

"Col club abbiamo parlato di costruire e ricostruire, cercando di ringiovanire la rosa - ha aggiunto -. Sapevamo che sarebbe stato un anno non semplice, ma non ci sono pressing societari sugli obiettivi".