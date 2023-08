Lazio, Sarri: "In tanti fuori condizione, ma l'atteggiamento è quello giusto"

© Getty Images

Maurizio Sarri ha analizzato così la sconfitta della sua Lazio col Genoa, la seconda di fila in questo avvio di Serie A: "Abbiamo fatto passi in avanti rispetto a Lecce, anche solo per atteggiamento - le sue parole a Sky -. La fase iniziale è stata nervosa, ma dal 20' in avanti abbiamo fatto bene. Ci è mancato il guizzo di qualche attaccante che non è ancora al top della forma. È un passo in avanti. Il risultato è un po' bugiardo, ma ci condanna. Campanelli d'allarme? Mi preoccupa che molti non sono in grande condizioni. I nuovi sono arrivati a preparazione in corsa, alcuni non si allenavano da tempo. Kamada è come se fosse al 25 luglio, non può essere in grande condizione. Tutte queste situazioni sono da mettere a posto e la stiamo pagando, ma l'atteggiamento è quello giusto".