Lo Shakhtar torna in campo contro la guerra: amichevole benefica anche con la Lazio

Lo Shakhtar Donetsk ha annunciato una serie di amichevoli in Europa nei prossimi mesi, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al popolo ucraino stremato dalla guerra con la Russia. Tra le avversarie c'è anche la Lazio. La squadra allenata da De Zerbi scenderà in campo il 13 aprile contro il Besiktas, poi il 19 giocherà contro il Fenerbahce. Ancora da annunciare le date degli incontri con biancocelesti, Siviglia, Hajduk Spalato e PSG.