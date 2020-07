Lesione per Correa: Inzaghi lo perde tre settimane

Lesione, non grave, al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro: questo l'esito degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Correa. L'attaccante della Lazio, uscito infortunato al 19' del secondo tempo contro il Milan, dovrà stare fermo tre settimane. Una brutta tegola per Simone Inzaghi nella lotta per lo scudetto: la stagione del Tucumano rischia di essere già finita a meno di recuperi lampo.