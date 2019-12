Lazio, tripudio a Fiumicino al rientro da Riad con la Coppa

RIENTRO TRIONFALE

Entusiasmo alle stelle all'aeroporto di Fiumicino, dove oltre mille tifosi hanno aspettato e poi festeggiato la Lazio di ritorno da Riad dopo il trionfo sulla Juve nella Supercoppa italiana. La squadra biancoceleste è sbarcata poco dopo le 6 di stamattina. L'uscita di Cataldi, autore del gol del 3-1 che ha chiuso la partita, con il trofeo alzato al cielo, è stata accolta da un'ovazione, con tutti che volevano toccare con mano la Coppa appena conquistata dai ragazzi di Simone Inzaghi. Lazio, delirio a Fiumicino al ritorno da Riad

Già dalle prime luci dell'alba almeno 500 tifosi, aumentati poi sempre più con il passare dei minuti, si erano dati appuntamento nella sala arrivi del terminal 3 per accogliere con tutti gli onori l'arrivo della Lazio con il trofeo. "È una gioia immensa. Praticamente non ho chiuso occhio stanotte - ha detto Carlo della Bufalotta, la sciarpa della Lazio avvolta attorno al collo e il cappellino con visiera in testa -. Con mio figlio, dopo aver girato e strombazzato con la macchina per le vie della città, siamo venuti qui in aeroporto. Voglio esserci per urlare tutta la mia gioia al presidente, a Inzaghi e ai giocatori. Grazie Lazio". "È il più bel regalo di Natale che potessi aspettarmi" ha detto Emanuele di Centocelle abbonato da anni in curva Nord.

Non e' poi mancato qualche sfotto' per i cugini della Roma al grido: "Chi non salta della Roma è" seguito poi da cori di scherno. Una vera e propria apoteosi, con tanto di accensione di fumogeni, è quindi esplosa all'uscita dei giocatori che, a fatica e scortati dalle forze dell'ordine, hanno quindi raggiunto il pullman che li stava attendendo all'esterno dell'aerostazione per portarli al centro sportivo di Formello.