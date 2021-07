Lazio, Tare chiude il caso Luis Alberto: “È tornato ed è in ritiro”

LAZIO

Il ds dei biancocelesti a margine del calendario di Serie A: “Sarri ha portato entusiasmo”

“Abbiamo portato alla Lazio un grandissimo allenatore e il derby di Roma si guarderà in tutto il mondo con grande piacere", ha aggiunto Tare celebrando il derby Capitale tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho che si giocherà il prossimo 26 settembre. "Ha trovato una squadra molto motivata, nei primi cinque giorni di ritiro ho visto grande entusiasmo per il suo lavoro. Lui stesso ha detto che è in un posto dove può fare calcio come piace a lui", ha concluso Tare.