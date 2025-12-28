Vertici Aia: giusto convalidare il gol di Davis in Udinese-Lazio. Ecco cosa prevede il regolamento

Così l'IFAB, dalla stagione 21/22, introdusse la parola 'immediatamente' e il concetto di 'immediatezza': gol da annullare solo in caso in cui la rete sia conseguenza diretta e immediata del tocco di mano di colui che segna (esempio: palla sul braccio+controllo e tiro nel giro di pochi secondi). La nuova norma fu spiegata a stampa e addetti ai lavori dai vertici AIA, specificando che il concetto di 'immediatezza' non va soltanto riferito al tempo che intercorre tra il tocco di mano e la segnatura della rete, ma è determinato anche dallo sviluppo dell'azione. Ovvero: nel momento in cui l'attaccante, dopo il tocco e prima di segnare, tiene palla, dribbla uno o più avversari o scambia con un compagno, non si può più parlare di immediatezza e di correlazione tra il tocco di mano e il gol.