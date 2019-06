Lazio, Simone Inzaghi resta: accordo con Lotito

01/06/2019

Come detto sulla decisione del tecnico ha pesato molto l'opera di persuasione del dirigente biancoceleste albanese, che ha fatto intendere a Inzaghi che il progetto Lazio non si fermerà e che l’obiettivo della società è quello di crescere ancora. Garanzia anche per quello che riguarda il mercato: se dovesse partire un big allora verrà rimpiazzato in modo adeguato.

Ma la discriminante davvero decisiva, si vocifera, sarebbe economica: Lotito ha infatti fatto sapere al tecnico che per liberarlo pretendeva 5 milioni di euro e quando il tecnico ha capito che il Milan a quelle cifre si sarebbe tirato fuori ha deciso di prolungare il suo contratto coi biancocelesti.

In tre stagioni Inzaghi ha portato la Lazio alla conquista di due trofei: la Supercoppa nel 2017 e la Coppa Italia quest'anno.