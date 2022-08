Lazio, Sarri: "Troppo leziosi e così abbiamo lasciato due punti"

Gabbiadini riacciuffa la Lazio al 92'

































Il gol di Gabbiadini nel recupero ha cambiato le sorti di una partita che la Lazio si sentiva in pugno e che invece si è vista sfuggire. E Maurizio Sarri non ha nascosto la sua delusione "Sorprese dal mercato? Penso di no, ma in questo momento penso ad altro e ad un pareggio preso al 95'. La squadra sta facendo bene, a livello di mentalità, abbiamo fatto bene creando tanto e rischiando poco. In due o tre situazioni per chiudere la partita siamo stati un po' troppo leziosi, non l'abbiamo chiusa e poi come spesso succede abbiamo lasciato due punti", ha detto a caldo.