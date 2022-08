Serie A: Lazio fermata al 92' dalla Samp. Pari tra Empoli e Verona, Fiorentina ko

SERIE A

A Marassi finisce 1-1: Gabbiadini nel finale risponde a Immobile. Stesso risultato al Castellani, Beto stende i viola

Gabbiadini riacciuffa la Lazio al 92'

































Nella quarta giornata di Serie A, la Lazio pareggia 1-1 in casa della Sampdoria e fallisce l'aggancio alla Roma in vetta alla classifica. A Marassi, Gabbiadini segna al 92' e riprende i biancocelesti, in vantaggio al 21' con Immobile. Cade la Fiorentina, ko alla Dacia Arena con l'Udinese: decide Beto al 17'. Al Castellani, invece, finisce 1-1 tra Empoli e Verona: Kallon (69') risponde al vantaggio dei toscani con Baldanzi (26').

SAMPDORIA-LAZIO 1-1

Finisce 1-1 tra Sampdoria e Lazio a Marassi, con i blucerchiati che proprio nel finale trovano la prima rete in questa Serie A. La prima occasione per i biancocelesti arriva al 14', ma Audero è strepitoso a togliere dalla porta il destro dal limite di Felipe Anderson. Al 21', però, la formazione di Sarri la sblocca: assist strepitoso di Milinkovic-Savic, che con il tacco lancia Immobile verso la porta. Il capocannoniere dello scorso campionato non sbaglia davanti ad Audero e firma l'1-0. Pochi minuti dopo, l'ex Siviglia e Dortmund colpisce anche il palo, andando ad un passo dal raddoppio. I padroni di casa reagiscono ma non vanno oltre due tiri di Quagliarella, con Provedel che salva sul capitano blucerchiato. Prima dell'intervallo, tegola per Sarri: Felipe Anderson si arrende per infortunio e lascia il posto a Pedro. Nella ripresa, Giampaolo si gioca il tutto per tutto inserendo Caputo, Djuricic e Gabbiadini, e la mossa paga nel recupero: al 92', infatti, l'ex Southampton batte Provedel con la punta sinistra ed evita il ko ai suoi, tornando al gol dopo 237 giorni. Finale beffardo per Sarri, che non riesce ad agganciare la Roma in vetta alla classifica e resta a quota 8.

IL TABELLINO DI SAMPDORIA-LAZIO

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6,5; Bereszynski 6, Murillo 5,5 (28' st Ferrari 6), Colley 6, Augello 5,5; Vieira 6 (25' st Villar 6), Leris 5,5 (1' st Caputo 6), Rincon 6,5; Sabiri 5,5; Verre 5,5 (16' st Djuricic 6), Quagliarella 5,5 (25' st Gabbiadini 7). A disp.: Contini, Ravaglia, Leverbe, Depaoli, Segovia, Yepes, Malagrida. All.: Giampaolo 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6, Patric 5,5, Romagnoli 5,5 (37' st Gila sv), Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6 (27' st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5,5 (27' st Basic 5,5); F. Anderson 6 (41' Pedro 6), Immobile 7, Zaccagni 6 (28' st Cancellieri 6). A disp.: Maximiano, Adamonis, Vecino, Casale, Kamenovic, Romero, Radu, D. Anderson. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 21' Immobile (L), 47' st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Zaccagni (L), Basic (L)

STATISTICHE DI SAMPDORIA-LAZIO

• La Sampdoria non pareggiava le prime due gare casalinghe in una stagione di Serie A dal 208/09.

• La Lazio non pareggiava tre trasferte di fila in Serie A dal marzo 2016 (sei in quel caso).

• Dall'inizio del 2022, solo Kylian Mbappé (11) ha segnato più gol di Ciro Immobile (10) in trasferta nei cinque principali campionati europei.

• Dopo la rete di oggi, la Sampdoria è diventata la vittima preferita di Ciro Immobile in Serie A: 15 reti realizzate ai blucerchiati in 17 gare giocate.

• Dal 2013/14 in avanti Ciro Immobile è il giocatore che, da avversario, ha realizzato più gol allo stadio “Luigi Ferraris” nel massimo campionato (15 tra Sampdoria e Genoa).

• Solo Neymar (sei) ha fornito più assist di Sergej Milinkovic-Savic (tre) nei cinque maggiori campionati europei 22/23.

• Per la prima volta Milinkovic-Savic ha servito tre assist nelle prime quattro presenze in Serie A; questa è la seconda che partecipa ad almeno tre marcature nelle prime quattro presenze di campionato dopo la scorsa stagione (una rete e due assist in quel caso).

• Manolo Gabbiadini non segnava un gol da subentrato in Serie A dall’aprile 2021 contro il Verona.

• Prima di quello odierno contro la Lazio (91’,08”) il gol più tardivo della Sampdoria in Serie A risaliva al luglio 2020 – realizzato sempre da Manolo Gabbiadini, contro l’Udinese in quel caso.

UDINESE-FIORENTINA 1-0

L'Udinese sorprende la Fiorentina e batte 1-0 la viola nel giorno dello scontro tra i due Sottil: a sorridere, però, è il tecnico dei bianconeri e padre dell'attaccante della Viola, che parte dalla panchina. Al 17', i friulani passano in vantaggio: Venuti sbaglia sul pressing di Deulofeu, che poi attira su di sé Terracciano per infine regalare un pallone facile da spingere in porta per Beto. I bianconeri insistono e Lovric spaventa i viola con un diagonale destro fuori misura. Nella ripresa, Italiano fa all-in inserendo Sottil e, nel finale, Jovic e Ikoné, ma il forcing finale non premia la Fiorentina: a sorridere è l'Udinese, che vince la seconda partita di fila e sale a 7 punti, sorpassando proprio la Viola, al primo ko in campionato e ferma a quota 5.

IL TABELLINO DI UDINESE-FIORENTINA

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6,5, Bijol 6, Masina 6 (43' Nuytinck 6), Pereyra 6,5 (34' st Ehizibue 6), Makengo 6 (34' st Samardzic 6), Walace 6,5, Lovric 6 (20' st Arslan 6), Udogie 6,5; Beto 7 (20' st Success 6), Deulofeu 7. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Palumbo, Ebosse, Benkovic, Nestorovski. All.: Sottil 7

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 5,5; Venuti 5 (23' st Benassi 6), Martinez 6, Igor 5,5, Terzic 5,5; Maleh 6 (35' st Amrabat 6), Mandragora 6, Barak 5,5 (41' st Ikoné sv); Kouamé 6, Cabral 5,5 (41' st Jovic sv), Saponara 5,5 (23' st Sottil 6). A disp.: Cerofolini, Gollini, Dodò, Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Bianco, Nastasic. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Mariani

Marcatore: 17' Beto

Ammoniti: Cabral (F), Igor (F), Udogie (U)

STATISTICHE UDINESE-FIORENTINA

• L’Udinese ha guadagnato sette punti in questo campionato, nelle precedenti sette stagioni di Serie A solo nel 2021/22 aveva ottenuto almeno sette punti dopo le prime quattro gare.

• Beto ha segnato in due match consecutivi per la seconda volta in Serie A (la prima nell’ottobre 2021 – tre gare di fila in quel caso).

• Gerard Deulofeu ha preso parte a 12 gol nelle ultime 18 partite di Serie A (sette reti e cinque assist), dopo che nelle precedenti 18 gare nel torneo era stato coinvolto in sei reti (quattro gol e due assist).

• L’Udinese ha vinto due sfide di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal 2013, con Francesco Guidolin alla guida in quel caso.

• L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata in due sfide consecutive contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal 2006.

• La Fiorentina non ha segnato in tre match di fila in Serie A per la prima volta con Vincenzo Italiano alla guida, la precedente volta risaliva infatti al maggio 2021.

• 50ª presenza di Lucas Martínez Quarta con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni.

Udinese, Beto punisce la Fiorentina





















EMPOLI-VERONA 1-1

Finisce 1-1 tra Empoli e Verona: un pareggio che smuove leggermente la classifica di entrambe, ma non accontenta né Zanetti né Cioffi. Lo 0-0 del Castellani dura fino al 26', quando Baldanzi firma l'1-0 con un potente sinistro dal limite dell'area che fulmina Montipo'. Al 38', però, l'autore del gol è costretto ad arrendersi per infortunio: al suo posto entra Bajrami. Nella ripresa, Cioffi cambia il suo Verona lasciando negli spogliatoi i già ammoniti Ceccherini e Faraoni, poi anche Hongla: entrano Hien, Terracciano e Miguel Veloso. L'Hellas esce meglio dai blocchi, con Vicario che deve salvare da pochi passi su Lasagna. L'ottimo avvio degli scaligeri viene premiato al 69': Kallon, appena entrato al posto di Lasagna, riceve in area, controlla di petto e conclude al volo di sinistro, firmando l'1-1 e rimettendo in equilibrio la gara. Il risultato non cambia più ed Empoli e Verona devono così rimandare la prima vittoria in questa Serie A: i toscani salgono a quota 3, a +1 sugli scaligeri di Cioffi.

IL TABELLINO DI EMPOLI-VERONA

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7, Stojanovic 6, Ismajli 6, Luperto 6,5, Parisi 6, Haas 6 (19' st Henderson 5,5), Grassi 6 (19' st Marin 5,5), Bandinelli 5,5, Baldanzi 7 (38' Bajrami 5,5), Satriano 5 (38' st Fazzini sv), Lammers 5,5 (38' st Destro sv). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, De Winter, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Ebuehi. All.: Zanetti 6

Verona (3-5-2): Montipo' 6; Dawidowicz 5,5, Coppola 6, Ceccherini 5 (1' st Hien 6); Faraoni 5 (1' st Terracciano 6), Tameze 6 (22' st Doig 6,5), Hongla 5,5 (1' st Veloso 6), Ilic 6, Lazovic 6; Henry 5,5, Lasagna 6 (22' st Kallon 7). A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Djuric, Cabal, Cortinovis, Sulemana. All.: Cioffi 6

Arbitro: Serra

Marcatori: Baldanzi (E)

Ammoniti: Faraoni (V), Ceccherini (V), Dawidowicz (V), Veloso (V)

STATISTICHE DI EMPOLI-VERONA

• L'Empoli ha segnato gli ultimi tre gol in Serie A da fuori area, dopo che aveva segnato da fuori solo tre dei precedenti 40.

• L’Empoli ha trovato la rete in ognuna delle ultime sei sfide di Serie A contro il Verona; diventando la striscia aperta di marcature più lunga contro squadre che attualmente partecipano al massimo campionato.

• Per la prima volta nella storia l'Empoli ha pareggiato tre delle prime quattro partite in Serie A.

• L'Empoli ha pareggiato le ultime tre partite in Serie A, l'ultima volta era successo nel marzo del 2015 (contro Palermo, Genoa e Cagliari).

• Tommaso Baldanzi é il giocatore piú giovane a segnare un gol in questo campionato ed é il primo giocatore dell'Empoli nato dal 1/1/2003 a segnare in Serie A.

• Tommaso Baldanzi é il quinto giocatore nato dal 1/1/2003 a trovare il gol in Serie A, dopo Afena-Gyan, Cissé, Volpato e Scalvini.

• Primo assist in Serie A per Lammers, che non partecipava a un gol nel massimo campionato dalla rete segnata al Napoli nell'ottobre 2020.

• In questa partita si affrontano i due giocatori più giovani con almeno due presenze da titolari in questa Serie A: Diego Coppola (18 anni e 246 giorni) e Tommaso Baldanzi (19 anni e 161 giorni).

• Yayah Kallon, al primo gol in Serie A, è il quarto giocatore nato dopo il 2001 a segnare con la maglia del Verona nel massimo campionato dopo Matteo Cancellieri, Ivan Ilic e Eddie Salcedo.

• Yayah Kallon é il subentrato piú veloce a trovare il gol in questa Serie A (1 minuto e 45 secondi dal suo ingresso in campo).

• Il Verona ha pareggiato in cinque delle ultime otto trasferte di Serie A (2V, 1P), parziale in cui ha sempre subito gol.

• Il Verona é la terza squadra, dopo Inter e Lecce, ad aver subito due gol da fuori area in questa Serie A.