Serie A, Pisa-Lazio 0-0: Semper e Provedel protagonisti

LE STATISTICHE

Secondo 0-0 tra Pisa e Lazio in Serie A, dopo quello del dicembre 1990 con Mircea Lucescu e Dino Zoff sulle rispettive panchine, allo stadio Olimpico in quel caso.

Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi cinque casalinghi di questo campionato e solo altre due squadre nell'era dei tre punti a vittoria non hanno realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali di Serie A, l’Empoli 2024/25 e il Genoa nel torneo in corso.

Il Pisa ha registrato tre 0-0 consecutivi tra le mura amiche nel torneo in corso per la seconda volta in singolo campionato di massima serie, dopo la striscia di quattro pareggi a reti bianche in casa nella Serie A 1988/89.

Il Pisa ha concesso appena due gol nelle prime cinque gare casalinghe in questa Serie A e non ne aveva mai concesse meno di sei dopo le prime cinque gare interne stagionali di un campionato di massima serie A.

Il Pisa ha pareggiato tre gare consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1988 e gennaio 1989.

Il Pisa è rimasto imbattuto in tre match di fila in Serie A (1V, 2N) per la prima volta da dicembre 1990 (2V, 1N in quel caso).

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide in campionato (2V, 3N); solo Inter e Roma (12) hanno raccolto più punti rispetto ai biancocelesti (nove) considerando le ultime cinque giornate della Serie A in corso.

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in tre sfide di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sei clean sheet consecutivi in campionato tra febbraio e aprile 2023, anche in quel caso con Maurizio Sarri in panchina.

La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro sfide disputate (1V) in questa Serie A, tanti segni X quanti quelli registrati dai biancocelesti nelle precedenti 12 gare (4V, 4P) nella competizione.

La Lazio ha pareggiato due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dall’inizio dello scorso campionato – l’ultima volta risaliva alle ultime due partite esterne della Serie A 2023/24.