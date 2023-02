Lazio, Sarri ritrova Immobile: "Può fare un finale di altissimo livello"

QUI LAZIO

Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria 2-0 in casa della Salernitana

Salernitana-Lazio, le immagini del match









































1 di 22 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio di Maurizio Sarri è tornata a vincere in campionato dopo tre turni a vuoto e, superando 2-0 in trasferta la Salernitana, ha ribadito la propria candidatura ai primi quattro posti in campionato. "Abbiamo sempre condotto la partita - ha sottolineato Sarri a fine gara -, per fare tre punti qui dopo le fatiche di coppa serviva una buona gara e per fortuna l'abbiamo fatto. Tante squadre, eccetto il Napoli, hanno lasciato punti con avversari di media-bassa classifica".

Decisiva all'Arechi la doppietta di Immobile, tornato al gol in campionato dopo essersi sbloccato in Conference League: "Ha fatto doppietta perché giovedì si è sbloccato. Quando gli attaccanti segnano, si esaltano e la sensazione è che sia anche in crescita fisica oltre che mentale dopo l'infortunio. Ora bisogna sfruttarlo, ma senza rischiare nulla perché se ha continuità può fare un finale di campionato di altissimo livello".

Ciro Immobile che è sempre più nella storia della Serie A. Con la doppietta alla Salernitana, l'attaccante biancoceleste ha prima agganciato e poi superato Kurt Hamrin all'ottavo posto nella classifica marcatori all-time del campionato, a quota 191 reti.