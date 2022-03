Lazio, Sarri risponde a Mourinho: "Nessuna rivalità con lui, non sentiamoci più importanti delle squadre"

VERSO ROMA-LAZIO

Il tecnico biancoceleste: "La squadra è cresciuta attraverso un percorso, faremo una scelta strategica"

Nella capitale l'aria è frizzante, a prescindere dalla classifica il Derby tra Roma e Lazio è un evento che blocca la città e se in palio c'è anche il piazzamento europeo la tensione sale. Ad accendere la vigilia della stracittadina ci hanno pensato Mourinho e Sarri. Il portoghese in Europa aveva punzecchiato il collega eliminato: "Noi in campo, la Lazio a fumare con Sarri". Pronta la risposta sarcastica del tecnico biancoceleste: "E' arrivato tardi, ho smesso di fumare... poi magari ricomincio". Poi un appunto più serio: "Non ho alcuna rivalità con Mourinho, la sfida è tra Lazio e Roma e non dobbiamo sentirci più importanti delle squadre". Getty Images

In particolare questo Roma-Lazio è uno scontro diretto per un obiettivo comune: "Il derby è il derby, non si pensa ad altro. E' una partita a sé - ha commentato Sarri alla vigilia del match - e va presa senza guardare la classifica. Le squadre avranno motivazioni al massimo e a volte è meglio non pensare troppo a quanto ci tengono i tifosi".

Sul campo sarà una partita complicata da decifrare: "Lazio e Roma non faranno calcoli, come all'andata. Noi siamo più continui negli ultimi mesi e voglio pensare che sia perché stiamo facendo un percorso di crescita. Acerbi? Non capisco la polemica nei suoi confronti, un gesto non può incrinare una considerazione nei confronti di un ragazzo che per anni è stato esemplare e spero che i tifosi lo capiranno. Aiutare Acerbi significa aiutare la squadra".

