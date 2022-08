Lazio, Sarri: "Prestazione solida, ma dovevamo approfittare della loro stanchezza"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il pari di Torino: "Sapevamo che sarebbero calati nel secondo tempo, abbiamo sbagliato sotto porta"

Maurizio Sarri ha analizzato così lo 0-0 della sua Lazio contro il Torino: "La partita era questa, era chiaro che dovevamo reggere l'urto della loro aggressività e che nel secondo tempo sarebbero calati - ha spiegato ai microfoni di Lazio Style -. Peccato che nella seconda frazione abbiamo sbagliato sottoporta, perché la prestazione è stata bella e solida. Oggi il fraseggio era rischioso, loro erano molto aggressivi. Dovevamo giocare di prima, altrimenti era troppo rischioso. Questa era la partita che abbiamo preparato: un primo tempo solido e una seconda frazione in cui approfittare della stanchezza degli avversari".

Soddisfatto della fase difensiva: "La prestazione difensiva è stata buona per tutta la squadra. A parte una situazione del primo tempo è stata di ottimo livello".

Poi ha provato a spiegare il nervosismo dei suoi al momento del triplice fischio: "Quando hanno battuto il fallo il tempo era già scaduto, ma lui ha lasciato proseguire anche dopo il colpo di testa. Quando abbiamo ripreso a campo aperto invece ha fischiato, per quello i ragazzi si sono arrabbiati. A volte gli arbitri se le cercano...

Infine un commento sui singoli: "Secondo me Felipe (Anderson, ndr) a tratti è stato troppo basso e si faceva prendere facilmente, invece doveva ricevere più verso Immobile e difendere più sul terzo che sul quinto. Marcos Antonio? Si è mosso bene, è entrato in una fase di partita complessa, la partita era fisica, quindi meno adatta a lui in quel momento".