Lazio, Sarri: "Gara dominata, ma siamo mancati negli ultimi venti metri"

Dopo il passaggio agli spareggi per gli ottavi di Europa League, Maurizio Sarri ha analizzato la gara col Galatasaray sottolineando le difficoltà in attacco. "Abbiamo fatto una buona partita tenendola in pugno saldamente e senza rischiare mai - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri". "Non era facile giocare contro una squadra così chiusa e con un terreno praticamente ingiocabile che ci ha rallentato tantissimo - ha aggiunto -. Comunque potevamo fare qualcosa in più per il grande predominio che abbiamo avuto".

Getty Images