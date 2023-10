Lazio, Sarri: "Mi aspettavo più personalità, siamo con l'acqua alla gola"

LE PAROLE

Il tecnico biancoceleste dopo il ko in Champions col Feyenoord: "Dobbiamo dare il 101% per rimanere in questa competizione"

© Getty Images Maurizio Sarri prova a scuotere i suoi dopo il pesante ko incassato a Rotterdam contro il Feyenoord: "Abbiamo fatto un primo tempo timoroso, eravamo impauriti dalla loro aggressività e dalla loro pressione - le parole del tecnico della Lazio a Sky -. Siamo stati troppo remissivi anche se sapevamo ciò che ci aspettava. Mi aspettavo molta più personalità. Ora abbiamo due partite in casa e dobbiamo sfruttarle al meglio. In un girone di sei partite perderne una può essere problematico, se l'atteggiamento è quello di stasera non ce la facciamo. In questa competizione noi siamo con l'acqua alla gola, camminiamo in punta di piedi. O diamo il 101% o non riusciamo a starci".

L'allenatore biancoceleste ha analizzato così la gara: "Quando abbiamo preso il primo gol era nell'aria e ci poteva stare, il secondo invece era in un momento in cui non ci stava. Potevamo chiudere sull'1-0 e nella ripresa abbiamo avuto diverse palle gol. Il computo delle occasioni non è molto diverso tra noi e loro, ma il primo tempo non mi è piaciuto proprio. Quando le avversarie sono così aggressive basta mettere in fila tre passaggi per trovare spazi enormi, noi invece avevamo paura di sbagliare e finivamo per farlo. Differenze sul piano fisico? Ho visto una differenza di carica emotiva e nervosa, in più loro hanno sicuramente giocatori con grande gamba che noi non abbiamo. Fase difensiva? C'è da lavorare su tutto, il livello di aggressività non era quello giusto. Abbiamo fatto bene gli ultimi 20-25 minuti, ma era tardi".