Lazio, Sarri: "Castellanos e Isaksen avevano solo bisogno di tempo"

LAZIO

Il tecnico dei biancocelesti: "Quando siamo andati sotto lo stadio poteva fischiarci e invece ci ha spinto a reagire..."

© Getty Images La vittoria in rimonta sul Frosinone ci consegna un Maurizio Sarri decisamente soddisfatto e positivo per il 2024 della sua Lazio: "Prima rimonta in campionato della Lazio? Ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso: la reazione dello stadio quando eravamo sotto, perché ci potevano fischiare e ci hanno invece portato al secondo aspetto che mi rende fiducioso, la reazione caratteriale della squadra. Il risultato finale poteva anche essere più largo". Poi sui singoli: "Castellanos? Certi giocatori avevano bisogno di un po' di tempo: Castellanos è più adulto, Isaksen è più giovane, ma ha fatto anche veloce perché ormai sono un paio di mesi che sta giocando su questo livello. Sta crescendo, come sta crescendo Castellanos. Aveva un peso da togliersi ed è stato evidente dopo il gol".

L'anno scorso seconda difesa del campionato, quest'anno partito male, ma ora vi state riavvicinando ai numeri dell'anno scorso con una coppia centrale, Gila e Patric, inventata di sana pianta...

"All'inizio della stagione la linea difensiva era poco protetta, ora questo è cambiato e i due ragazzi, che sono fisici e veloci, stanno facendo bene. Sono anche bravini in impostazione nonostante il campo che non lo permetterebbe"

Kamada

"Kamada è di più difficile interpretazione, per cultura è un ragazzo più chiuso, molto meno espansivo, diventa più difficile tirargli fuori quello che non gli funziona. Io ci spero ancora perché a Francoforte avevo visto un giocatore importante"

Felipe Anderson

"Momento non positivo, ero convintissimo che avrebbe fatto bene perché in allenamento era stato devastante. Il primo quarto d'ora è partito bene, poi ha perso un paio di palloni in maniera banale e si è spento e sono dovuto intervenire nonostante tutta la fiducia e la stima che ho in questo ragazzo".