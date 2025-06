Inter, Zanetti: "Convinti della scelta di Chivu, ci sono i presupposti per far bene"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato così la scelta di Chivu come nuovo allenatore nerazzurro: "Pensando sempre in positivo, guardando avanti. È un allenatore che abbiamo scelto, siamo convinti, è un allenatore che conosce l'ambiente, un allenatore interista: ci sono tutti i presupposti per far bene. Faremo un grande lavoro tutti insieme. Cosa può dare Chivu? Credo che Cristian sia un ragazzo per bene, che ha grande personalità, conosce benissimo l'ambiente e quello che vuole il tifoso interista, porta un grande senso di appartenenza. Credo che tutti quanti dovremo fare un grandissimo lavoro intorno a lui. Mercato? Faremo il possibile per fare una squadra che sia molto competitiva. Adesso parleremo con il mister per vedere quali sono le sue esigenze ma le intenzioni sono queste": Poi sull'esonero di Spalletti: "Mi spiace, conosco il mister e so quanto ci teneva a fare bene con l'Italia. Mi auguro con il cuore che l'Italia possa qualificarsi per il prossimo Mondiale".