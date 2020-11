Lazio, questione tamponi: Lotito pronto a una battaglia legale

COVID-19

Claudio Lotito è pronto a dare battaglia per la questione tamponi. La Lazio, che ieri è riuscita comunque a pareggiare contro lo Zenit nella difficile trasferta di Champions League, vuole giocarsela alla pari con tutti e per questo anche i tamponi ora rivestono un'importanza fondamentale e strategica nel proseguio della stagione. Il presidente andrebbe per vie legali nei confronti della Uefa. L'obiettivo è quello di raggiungere un'uniformità di analisi dei tamponi tra campionato nazionale e coppe internazionali. lapresse

Per il laboratorio di Avellino, che processa i tamponi per conto della Lazio, i tre: Immobile. Leiva e Strakosha erano negativi. Non per la Uefa che li ha fermati nonostante i primi due avessero comunque giocato a Torino.

L'unico dubbio era sull'attaccante partenopeo per i quale era stata rivelata la positività al gene N che, pur facendo parte della famiglia dei coronavirus, non si trova nel Covid-19.