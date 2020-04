Lazio, Milinkovic ai tifosi: "Il Sergente sta bene, non vedo l'ora di ripartire"

Milinkovic-Savic rompe il silenzio social e manda un messaggio ai suoi tifosi: "In queste settimane preferisco parlare poco di quello che sta succedendo - ha scritto il serbo su Instagram dopo qualche settimana di pausa mediatica - Voi come state? Il Sergente sta bene e non vede l'ora di ripartire. Spero di vedervi presto, mi manca tutto!". Un post in cui emerge tutto l'affetto per i tifosi biancocelesti e soprattutto tutta la nostalgia per il rettangolo verde.