Lazio, Mario Gila: "Con Sarri sono finito dallo psicologo, non mi dava fiducia. Baroni mi ricorda Ancelotti"

Mario Gila è uno degli uomini chiave della Lazio di Marco Baroni che a sorpresa si trova seconda in classifica. Un difensore che, dai primi anni in biancoceleste, si è riscoperto essere un grande acquisto, nonostante l'avvio con handicap. Prelevato dal Real Madrid Castilla, squadra B dei Blancos, lo spagnolo ha dovuto far fronte a tante bocciature, tra cui quelle di Sarri che lo hanno addirittura portato a chiedere aiuto a uno specialista. "Non ho giocato per più di un anno, non mi dava fiducia. All’inizio l’ho presa male, ero arrivato alla Lazio con tante aspettative ed è stata dura, mi ero intristito, mi sentivo in un tunnel. In quel periodo ho avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo, è stato fondamentale" ha raccontato a La Repubblica.