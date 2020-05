Juventus, quinto figlio in arrivo per Cristiano Ronaldo?

Una story su Instagram, pubblicata da Georgina Rodriguez poco prima del rientro a Torino, potrebbe suggerire che per CR7 è in arrivo il quinto figlio. La compagna del fuoriclasse juventino ha postato una sua foto, mentre fa una bolla con il chewing gum, accompagnata da un cuore rosa infiocchettato e dalla scritta "Baby girl". I tabloid inglesi l'hanno subito associata alla possibilità di una bambina in arrivo (sarebbe la seconda per lei), anche se ovviamente non c'è stata alcuna conferma. Il messaggio potrebbe essere semplicemente riferito al lato infantile messo in mostra dalla modella, ma quando si tratta di Cristiano Ronaldo frenare i rumors è davvero difficile...

Georgina Rodriguez stende i panni e fa impazzire Instagram







Georgina Rodriguez manda in tilt Instagram semplicemente... stendendo i panni! La compagna di Cristiano Ronaldo mostra un lato B decisamente in forma e fa il pieno di like.













