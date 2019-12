Lazio, Lotito: "Supercoppa a Riad per i diritti delle donne arabe"

VERSO JUVENTUS-LAZIO

La scelta di giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita ha sollevato non poche polemiche, per via delle accuse di violazione dei diritti umani e non solo. Claudio Lotito difende la scelta della Lega Serie A. "A Riad faremo una riunione con tutte le donne, perché i loro diritti vanno tutelati e rispettati - ha detto il presidente della Lazio -. Le donne arabe devono avere la parità dei diritti e il calcio può aiutarle".

Quella tra Juventus e Lazio è, dunque, più di una semplice partita di calcio. "Facile dire che in quei posti si violano i diritti delle donne, noi facciamo qualcosa per cambiare questo sistema - ha aggiunto Lotito - Non andiamo a Riad solo per giocare una partita di calcio, ma perché vogliamo fare qualcosa per cambiare. Le distorsioni del sistema possono essere cambiate solo con la presenza, gli assenti hanno sempre torto. Noi garantiremo lo spettacolo, loro garantiscano il cambiamento. Noi combattiamo ogni comportamento non in linea con la legalità. Il cambiamento sostanziale passa anche attraverso una partita".

Nella sede della stampa estera, a Roma, il numero 1 biancoceleste ha anche parlato del momento magico della sua Lazio: "La squadra in questo momento si sta divertendo, è importante che mantenga tale atteggiamento. La Lazio deve essere vista come punto di approdo. Igli Tare lo acquistai quando era ancora un calciatore, e' un lavoratore ed una persona trasparente. Quando si vince, il merito e' di tutti, stessa cosa quando si perde, le sconfitte sono anche colpa mia".