Lazio, Lotito: "Non esonero Sarri"

LAZIO

Il numero uno biancoceleste conferma il tecnico dopo le contestazioni della Curva Nord, ma in vista della prossima stagione saranno determinanti le prossime partite

Dopo la brutta sconfitta della Lazio, travolta a Bergamo e contestata dalla Curva Nord, e dopo i confronti e le tensioni tra allenatore e squadra, arriva la parola presidenziale a riportare il sereno in casa biancoceleste: "Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze - ha dichiarato Claudio Lotito al Corriere dello Sport - Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno".

Il quotidiano romano riporta poi che nei prossimi giorni il presidente Lotito tornerà a Formello per parlare con il suo allenatore, ma al momento non ci sarebbero le condizioni, i presupposti e i numeri per metterlo in discussione perché per quanto il ko di Bergamo abbia fatto male, i biancocelesti sono agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia e con il quarto posto ancora nel mirino (un anno fa, dopo aver perso proprio contro la Dea, partì la rincorsa di Sarri al secondo posto con otto risultati utili consecutivi, ndr).

I risultati sono ancora dalla sua parte, il contratto è in scadenza nel 2025, quindi oggi il tecnico non rischia, Lotito è stato chiaro, ma diverso è il discorso per la prossima stagione e in questo senso saranno molto importanti i prossimi impegni. Dopo il Cagliari sabato e il Bayern in Champions, la Lazio sfiderà Bologna, Torino e Fiorentina in tre confronti diretti per l’Europa e un eventuale tracollo, scrive Il Corriere dello Sport, segnerebbe il destino romano di Sarri.

