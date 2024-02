Coppa Italia, date e orari delle semifinali: si comincia con Juve-Lazio il 2 aprile

© Getty Images

Sono state ufficializzate le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia 2023/24. Si parte martedì 2 aprile alle ore 21 con Juventus-Lazio, seguita - la sera successiva allo stesso orario - da Fiorentina-Atalanta. Le gare di ritorno si disputeranno invece il 23 e 24 aprile, sempre alle ore 21. La finalissima è invece in programma il 15 maggio. Tutti i match saranno in diretta e in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e verranno trasmessi anche in streaming su Sportmediaset.it.