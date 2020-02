Lazio, Inzaghi non si pone limiti: "Non firmo per il secondo posto"

LE PAROLE

Simone Inzaghi gongola dopo il trionfo interno con la Spal e non si pone limiti per il prosieguo della stagione: "Se firmerei per il secondo posto? No. Mancano 17 partite, firmo per giocarle tutte così, preferisco vivere alla giornata - ha detto il tecnico biancoceleste - Oggi siamo stati bravi noi a rendere facile una partita che non lo era. Il mancato arrivo di Giroud? Non avrebbe certo tolto spazio ai miei attaccanti, ci avrebbe dato più soluzioni senza oscurare nessuno".

Inzaghi insiste dunque sul tema della panchina corta, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo: "Caicedo ha avuto qualche problema ieri nella rifinitura, probabilmente in un'altra situazione non l'avrei rischiato invece ha dovuto stringere i denti. È normale chiedere qualche sacrificio in questo momento. Il problema è riuscire a tenere tutti in salute da qui alla fine della stagione. Oggi posso dire che sono molto contento per Adekanye, è un giovane molto interessante, che viene dalle giovanili del Liverpool, e tutti gli vogliono bene perché è un ragazzo molto rispettoso".

Sulle ambizioni della Lazio l'allenatore preferisce non sbilanciarsi: "Noi dobbiamo pensare solo a lavorare su noi stessi. L'atmosfera allo stadio oggi era bellissima, c'era tanto entusiasmo. Con questo spirito possiamo toglierci tante soddisfazioni".