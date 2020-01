Lazio, Inzaghi: "Tabù Napoli? E' il momento di sfatarlo"

La Lazio vuole continuare a tenere il passo di Juve e Inter e anche il Napoli, prossimo avversario all'Olimpico, è avvertito. "Il Napoli è l'ultima squadra di A che non ho mai battuto? Questo è un qualcosa da sfatare. Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare", ha detto Simone Inzaghi, reduce con la sua squadra da nove vittorie di fila e dai festeggiamenti per i 120 anni del club di Lotito.