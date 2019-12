Lazio, Inzaghi: "Stiamo raccogliendo ciò che meritiamo"

VERSO CAGLIARI-LAZIO

Contro la Juve la sua Lazio ha conquistato la settima vittoria consecutiva e Simone Inzaghi non vuole fermarsi. "Con il Cagliari è una partita difficilissima, troviamo una squadra che sta facendo benissimo - ha detto il tecnico - Siamo in un ottimo momento. Raccoglievamo poco, ora lo stiamo facendo meritatamente. Dobbiamo credere in quello che facciamo". Inzaghi: "So che ci giochiamo un trofeo"

I biancocelesti stanno vivendo uno straordinario momento di forma e l'unico neo è l'eliminazione dalla Europa League. "Abbiamo fatto una buona settimana, sapevamo del match di Rennes in mezzo, dopo i due ko in extratime col Celtic sapevamo che il percorso fosse compromesso - ha aggiunto -. Negli ultimi anni eravamo passati tranquillamente, domani vogliamo una bella reazione. Avevamo il dovere di passare il turno, sappiamo che non siamo stati bravi nelle prime quattro gare del girone. Abbiamo fatto le prestazioni ma non siamo stati bravi a portare dalla nostra gli episodi".

Acerbi. Lulic, Leiva e Parolo sono diffidati e in caso di ammonizione salteranno la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. "Non ci faremo condizionare. La nostra unica concentrazione è per il Cagliari, dopo avremo una finalissima da giocarci. La mia testa è alla gara di domani, i diffidati dovranno fare attenzione ma dovranno essere concentrati solo sul Cagliari".

Di fronte la grande rivelazione del campionato. "Ha fatto un ottimo mercato. Hanno comprato ottimi elementi, con un tecnico che ha dato organizzazione. Ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte, non mi limiterei a parlare dell'entusiasmo, ma anche dell'organizzazione in campo".