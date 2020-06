Lazio, Inzaghi: "Scudetto? Concentriamoci sulla Champions, poi vedremo"

VERSO TORINO-LAZIO

"Scudetto o Champions? Sono due grandissimi obiettivi, quattro anni fa abbiamo iniziato volendoci migliorare e lo abbiamo fatto. Manca poco per la Champions e ora dobbiamo concentrarci sul centrare questo traguardo, poi penseremo ad altro". Parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta in casa del Torino. La Lazio insegue in classifica la Juve, davanti 4 punti. "La vittoria di sabato - ha proseguito il tecnico biancoceleste - ci avvicina molto al nostro grandissimo obiettivo che era la Champions e che manca da tantissimo". Lazio alla prova Torino

"La squadra ha dimostrato di avere tanto cuore di rimanere nelle zone alte della classifica, la gara contro la Fiorentina era insidiosa - ha detto ancora Inzaghi - Adesso dovremo recuperare energie mentali e fisiche, nonostante il poco tempo a disposizione per recuperare. Il calendario è stato finora difficile, ma questo vale per tutte le squadre. Partita dopo partita miglioreremo la condizione, conteranno gambe e testa, rimanendo lucidi come in occasione della partita di sabato. Sappiamo da dove siamo partiti 4 anni fa, con l'obiettivo di migliorarci anni dopo anno e di conquistare trofei. Ci siamo riusciti, adesso dobbiamo conquistare la matematica qualificazione".

Poi un elogio al fratello Pippo: "Mio fratello e il suo staff meritano i complimenti per quanto fatto con il Benevento",