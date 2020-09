Lazio, Inzaghi: "Risultato ingiusto, ma siamo mancati negli episodi decisivi"

QUI LAZIO

"I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare. Siamo mancati negli episodi che determinano le partite". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi legge così la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. "Il risultato per quanto visto in campo non è giusto ma dobbiamo analizzare gli errori che abbiamo commesso. Puoi concedere cinque tiri in porta ma non puoi prendere quattro gol, dovevamo difendere meglio tutti, di squadra. Spiace per il risultato, onore all'Atalanta ma sono sicuro che faremo bene anche quest'anno".

"Il mercato? Sapevamo che eravamo in ritardo, la società ha lavorato ma siamo arrivati con due settimane di ritardo - ha proseguito Inzaghi nel dopo partita - Atalanta e Inter le avrei voluto affrontare tra qualche giorno non subito a inizio del torneo. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare forze ed energie, poi avremo quindici giorni per inserire i nuovi. Sono convinto che faremo molto bene anche quest'anno, gli episodi questa sera non sono girati dalla parte nostra . E' la prima volta che mi capita di avere il 75% di possesso palla e subire quattro reti ma nei primi tre gol loro dovevamo fare meglio", ha concluso.