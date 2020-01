Lazio, Inzaghi: "Partita dominata. Rosso a Lucas Leiva? Che svista dell'arbitro"

QUI LAZIO

"Abbiamo dominato la partita, dispiace uscire così dalla Coppa Italia", questo il commento a caldo di Simone Inzaghi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli nei quarti. Il tecnico della Lazio ha qualcosa da ridire all'arbitro Massa: "Lucas Leiva sbaglia a reagire, ma tutto nasce dalla svista del direttore di gara perché non c'è fallo. Il brasiliano colpisce la palla". L'allenatore biancoceleste guarda avanti: "Dobbiamo imparare da queste partite dove la palla non vuole entrare, ora pensiamo a recuperare le forze e a fare un grande derby domenica".

La Lazio esce a testa alta all'Olimpico dopo un rigore sbagliato, due legni colpiti e due gol annullati: "Dobbiamo andare avanti, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Può capitare di perdere una partita dopo tante vittorie. Ci tenevamo moto alla Coppa Italia, avendola vinta l'anno scorso. C'è del rammarico ma ai ragazzi posso rimproverare poco, a parte il gol dopo pochi minuti: il calcio è questo e va accettato ma sono contento di quanto hanno fatto i ragazzi".

Segnali positivi da Correa: "È importante il suo recuperto, È rientrato e ha fatto molto bene, non aveva problemi. Sicuramente domenica ci sarà una grandissima mano per fare un grande derby".

Bisogna recuperare le forze in vista della sfida con la Roma: "Quello era preventivato, però bisognava fare la partita nel migliore dei modi. I ragazzi l'hanno fatto. Abbiamo rimesso Correa in campo dopo 15 giorni, Lulic al rientro ha fatto molto bene. Abbiamo speso energie, ma avremo cinque giorni per recuperare, avremo un grande derby che ci aspetta. Normale che sono tanti anni che siamo insieme, i ragazzi hanno tantissime conoscenze, ma siamo cresciuti in tanti aspetti".