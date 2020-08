Lazio, Inzaghi: "Non volevamo finire così, con Gattuso scambio di opinioni"

"Non volevamo finire quarti, dispiace. Potevamo far meglio per come eravamo piazzati prima della sosta ma nulla toglie al campionato fatto dai ragazzi". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta del San Paolo contro il Napoli. "Cosa serve alla Lazio? Sarà difficile, quest'anno abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan e Roma che sono molto attrezzate. Noi siamo insieme da quattro anni, dovremo cercare di migliorarci dove potremo, fare un ottimo cammino in Champions e ripartire in modo giusto". Nervi tesi con Gattuso: "Non c'è nessun problema con lui, gli scambi di opinioni capitano e senza pubblico si sentono le panchine. Non è bello da vedere ma sono cose che possono succedere, l'importante è che si risolvano. Il rinnovo? Ora ci sarà tempo per parlarne".