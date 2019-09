Lazio, Inzaghi: "Né polli né fenomeni: restiamo umili e uniti"

Due sconfitte nelle ultime due gare per la Lazio di Simone Inzaghi. Prima la Spal in campionato, poi il Cluj in Europa League. Ora la parola d'ordine è una sola: vincere. E i biancocelesti vorrebbero ripartire già nel posticipo di domenica sera contro il Parma, "Dobbiamo restare umili e mantenere l'equilibrio. Serviranno fame e determinazione per interpretare al meglio le prossime gare". La Lazio non è cresciuta

Simone Inzaghi ha provato ad analizzare le ultime due battute d'arresto della Lazio: "Nelle ultime due partite avremmo dovuto fare meglio, siamo partiti bene ma poi siamo calati nel secondo tempo. Abbiamo analizzato le sconfitte con lucidità e ora dobbiamo pensare a riprendere il nostro cammino. Queste due partite ci hanno insegnato che non possiamo permetterci di non essere intensi perché perdiamo qualità".

Nonostante le due recenti sconfitte, il tecnico biancoceleste si è dimostrato fiducioso per la stagione: "Bisogna sempre rimanere umili, come nel ritiro. Probabilmente dopo le prime due partite si era alzata l'asticella. Prima nessuno parlava di noi, poi eravamo diventati tutti dei fenomeni. Ora invece siamo tutti dei polli. Bisogna mantenere un equilibrio, parecchie cose non sono andate, bisogna ripartire con più fame, abbiamo tante partite non semplici davanti a noi, dobbiamo interpretarle bene. Sono alla nostra portata. L'importante è analizzare gli errori commessi e riuscire a ripartire. Portiamoci via le cose migliori fatte finora e continuiamo su quelle. Domani affronteremo un'ottima squadra guidata da un allenatore che sta facendo benissimo, servirà cattiveria agonistica per vincere".

Per quanto riguarda la possibile formazione, Inzaghi non si sbilancia: "I moduli possono cambiare come è successo dopo essere andati sotto a Cluj, ma conta sempre l'interpretazione. Non dobbiamo mai guardarci indietro, ma guardare sempre al futuro che in questo momento si chiama Parma. Se torneremo a lavorare da squadra con serenità potremo ripartire sia in campionato che in Europa. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita perché siamo rientrati da Cluj all'alba. Vedrò i giocatori impiegati in Romania e valuterò, cercando di scegliere l'undici migliore possibile. Chi è rimasto a Formello sarà in campo".