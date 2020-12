Lazio, Inzaghi mastica amaro: "Risultato bugiardo"

La sconfitta in extremis contro il Milan non va giù a Simone Inzaghi, che mastica amaro per l'occasione persa nel finale di una buona partita della sua Lazio: "Un risultato bugiardo per quello che si è visto in campo, siamo venuti qui con tanti problemi di formazione e di uomini. Abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi e meritavamo di più". E ancora: "Peccato perché abbiamo concesso 2 gol da palle inattive e un gol su rigore. Abbiamo dominato a San Siro e deve essere stimolante, anche se il risultato non rispecchia l'andamento della partita".